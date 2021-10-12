【米芝蓮食府】王子飯店推晚宴及午市套餐買1送1 人均$158起抵價嚐8道皇牌點心

位於尖沙咀1881 Heritage，米芝蓮推介食府的王子飯店京川滬廚房，最近分別推出奢華晚宴及午市精美套餐網上訂購限時買1送1優惠，由即日起至11月30日， 可於指定網站以超抵價人均 $398 起訂購王子飯店8道招牌菜奢華晚宴，或以人均$158起 訂購精緻午市8道點心套餐。

由即日起至11月30日，於指定網站預訂即可以買1送1優惠價以 $398 品嚐奢華晚宴，食盡8道精緻中菜，包括王子鎮店三寶（六頭鮑魚、原隻花膠筒、波蘭鵝掌）、金牌釀蟹蓋、鮮人蔘螺頭燉雞湯、蟹粉小籠包、加拿大野米松子炒飯、上湯杞子時蔬、日本椰子雪粑、紫紗白玉等等合共8道華美中菜。

另外，在午市時段，亦會推出 $158午市精美套餐，品嚐8款鎮店皇牌點心，包括招牌王子鴿（半隻）、鮮人參螺頭燉雞湯、公主燒賣、花雕蛋白蒸蝦球、與別不同春卷、蟹肉羽衣甘藍粿、姜葱海參牛肝菌撈麵、奶皇珍珠角。網上訂購優惠2人成行，每日名額只限20人，先訂先得，售完即止。

$398 享8道招牌菜奢華晚宴菜式介紹

王子三寶：晚餐頭盤精選三款矜貴食材，包括六頭鮑魚、原隻花膠筒及波蘭鵝掌。鮑魚厚肉結實，色澤均勻，入口腍滑彈牙；原隻花膠筒滑溜爽口，味道清香，入口滿滿膠原蛋白，是進補的妙品；波蘭鵝掌皮脂豐厚，豐腴味美，掌身黏滑不爛，吸收鮑魚及花膠筒的濃香，回味無窮。

金牌釀蟹蓋：貴為招待賓客的宴客菜，以蝦肉、蟹肉、魚漿入饌，釀製後蟹味濃郁、甘香鮮甜，新鮮食材使蟹蓋口感更有層次，味道更豐富，味道濃郁而不油膩，入口別有一番滋味。

鮮人蔘螺頭燉雞湯：燉雞湯味道濃郁鮮甜，再以鮮人蔘及螺頭提鮮，食後齒頰留香。鮮人蔘補脾益肺、養血生津，響螺頭滋陰補腎，養肝明目，味道鮮美之餘更富有營養價值。

蟹粉小籠包：蟹粉小籠包做工精緻，外觀玲瓏剔透，皮薄而餡料豐富，湯汁緊鎖於小籠包內，味道濃郁鮮甜，蟹粉畫龍點睛，配上清爽的醋汁和嫩薑，酸甜可口，鮮美多汁。

加拿大野米松子炒飯：以香爽和彈牙的口感見稱的加拿大野米加入松子、蛋炒成，野米其營養價值特別高，富含稀有微量元素，是很多人首選的十大養生保健的超級食品之一，美味又健康。

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$158 午市精美套餐介紹

招牌王子鴿：貴為餐廳鎮店名菜之一，富有古法風味的脆皮乳鴿，選用肉厚而嫩的乳鴿，經滷製、上皮水，為鴿身注入醇厚味道，待風乾後即叫即炸，金黃香酥，入口皮脆，鴿肉肉質細嫩，滋味鮮美，肉汁豐腴，色味俱全，垂涎欲滴。

公主燒賣：人手包製，皮薄餡多，嚴選優質西班牙伊比利亞黑豚製作成飽滿的餡料，粒粒爽口彈牙，鋪上大量新鮮蝦籽，海鮮味能讓味道層次提升。

鮮人參螺頭燉雞湯：燉雞湯味道濃郁鮮甜，再以鮮人參及螺頭提鮮，食後齒頰留香。鮮人參補脾益肺、養血生津，響螺頭滋陰補腎，養肝明目，味道鮮美之餘更富有營養價值。

與別不同春卷：酥脆的春卷皮包上多種鮮菜如蘿蔔，椰菜，香菇等所製成春卷餡料，口感滿滿，外層酥脆，內餡保留濕潤感覺，惹味得一口接一口。

薑葱海參牛肝菌撈麵：炆入味的矜貴海參加入牛肝菌及薑葱製成撈麵，爽口的薑絲及葱絲帶來些許辛辣感，海參加上幽香的牛肝菌，味道與層次並重。

蟹肉羽衣甘藍粿：以手拆鮮蟹肉拌入健康高纖高營的羽衣甘藍製成粉粿，帶來比傳統粉粿截然不同的新鮮感。

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責任編輯：陳珈希