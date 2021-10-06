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【CEO媽媽】甘比42歲生日楊千嬅送禮祝賀　香港女首富豪宅書房意外曝光【多圖】

娛樂 11:12 2021/10/06

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甘比42歲生日。

富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）現為華人置業CEO兼執行董事，作為香港女首富的甘比，不忘回饋社會，經常帶子女行善。前日（10月4日）是甘比42歲生日，她在社交平台展示好友及子女送予的大量生日禮物，網民的重點卻落在甘比的豪宅書房內。

甘比近日在IG Stories展示多張生日禮物圖，答謝好友及子女的祝福，當中不乏知名品牌送出的禮物、果藍、鮮花等，相信甘比這幾日收禮物應收到手軟。

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千嬅送大蛋糕

從甘比展示的禮物中，子女禮物自然令甘比最感窩心，包括12歲大女劉秀樺送的朱古力蛋糕、二子劉仲學送鮮花、細女劉秀兒就彈奏生日歌。

另外，歌手楊千嬅亦有送出好大個的生日蛋糕，又有品牌送贈化妝產品、杯碟器皿等。

同場加映：Anson Lo訪問

甘比亦有展示自己書房的照片，而網民的重點就落在她豪宅布置，當中可見書房內有各種不同的書籍，有歷史書也有童書，相信是她跟子女們的親子空間。

【積極行善】劉鑾雄慈善基金捐海洋公園1,000萬　甘比：期望提升保育意識

積極行善

CEO媽媽甘比是3孩之母，雖然日理萬機，依然堅持每日為3個子女煮早餐，並送他們返學，然後才回到CEO的崗位。她稱，「我的工作日程及重點跟以往保持一致，但我將嘗試與團隊更密切地關注市場。」

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甘比積極行善，希望以身作則成為子女的好榜樣，她在疫情期間，不時親力親為向有需要人士派發口罩及防疫物資，端午節時又向長者派糭。

最新影片推介：喇沙書院舊生組教練團

撰文 : TOPick柴犬出動

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