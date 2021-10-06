【施政報告2021】冀建新田科技城等創科設施　推動香港成國際創科中心

▲ 數碼港外貌。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，東鐵也會加設白石角站，直通科學園。TOPick會緊貼《施政報告》，不斷更新重點政策及措施。

一文看清《施政報告2021》重點政策及措施。詳情即看：【下一頁】

在創新科技上，林鄭月娥指香港在創科上有一定成果，惟用地不足仍將窒礙發展。在《發展策略》會提出善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後騰出的土地和毗鄰的部分魚塘和鄉郊土地，加上新田╱落馬洲發展樞紐內原有用地規劃，將增加合共約150公頃土地作創科用途，以構建新田科技城，發揮更具規模效益的科技產業羣聚效應。

另外，建議可藉提升洪水橋╱厦村為新界北現代服務業中心，並在與前海隔灣呼應的流浮山建設具規模、地標性的創科設施。林鄭月娥相信，可以為北部都會區提供大量就業機會，為達致職住平衡，盡量把「無地域限制、帶動就業機會」的政府設施及寫字樓遷往北部都會區。

林鄭月娥又指，北部都會區擁有豐富多樣的生態環境，西面有屬《拉姆薩爾公約》指定的國際重要濕地，中部有大面積的魚塘，而東面則有擬議的紅花嶺郊野公園、海岸公園及世界級的地質公園。冀通過政府逐步收回數百公頃私人擁有的濕地和魚塘，改善管理，提升包括米埔內后海灣拉姆薩爾濕地共約2,000公頃保育用地的生態功能，加強保育香港的濕地，亦為北部都會區締造優質生活環境。

除科學園外，本港創科界另一個標誌性社羣是數碼港。數碼港擁有不少科技企業，涵蓋金融科技、智慧生活及數碼娛樂領域。現時，數碼港第五期工程已經展開，可於4年內增加超過4成總樓面面積。

林鄭月娥稱，政府研究加快位於落馬洲河套地區的港深創科園建造工程。港深創科園與落馬洲╱新田一帶地方，將會整合為新田科技城，當中與創科相關的土地估計約有240公頃。新田科技城聯同深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科創合作區，可集港深兩地優勢匯聚海內外人才，勢必成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎。

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記者：李榮忠