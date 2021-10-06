【施政報告2021】林鄭月娥哽咽含淚答謝家人無限支持　擔任行政長官深感任重道遠

▲ 林鄭月娥哽咽含淚答謝家人無限支持，擔任行政長官深感任重道遠。（曾耀輝攝）

今天（6日）行政長官林鄭月娥公布任期內最後一份施政報告，開場發言表示要緊記現今好局面得來不易，今日能夠安然在議會宣讀施政報告，議會內再沒有反中亂港份子干擾破壞，癱瘓立法會，甚至企圖顛覆政權，標誌着在《香港國安法》和「愛國者治港」的保駕護航下，管理秩序已經恢復正常。

林鄭月娥在宣讀後發表感言，指4年多前就任特區行政長官，深感任重道遠，既是她公務生涯內最大的榮耀，也迎來了人生中最大的挑戰。林鄭月娥在答謝家人時一度哽咽含淚，感謝家人一直無限信任及默默支持。林鄭月娥指支撐着她排除萬難的動力有三方面，來自中央永遠是特區堅強後盾的諄諄囑咐、在就職時承諾為香港市民一直護航的不變初心和家人的無限信任及默默支持。

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記者：李榮忠