【施政報告2021】政府倡重組3個政策局包括分拆運房局　另增設副司長職位

▲ 林鄭月娥倡改組政府架構。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，建議重組政府架構，包括增設新的政策局，及增設副司長職位，領導政府新的發展項目。她指現屆政府將在餘下任期內諮詢各界和持份者，並準備詳細方案供下屆政府參考。

林鄭月娥提出數個可採納的重組方向，包括設立文化體育及旅遊局，將目前分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心。另外，可分拆運輸及房屋局，讓這兩大政策範疇可獲得更專注的高層領導，特別是令新設的運輸局可專注處理與民生息息相關的運輸基建、公共交通服務和交通管理事宜，同時更促進物流業發展，並鞏固及提升香港國際航運中心和國際航空樞紐地位。她認為，亦可以研究分拆後的房屋局，和負責土地發展和工務的發展局是否有理順的空間，以加快房屋用地供應。

另外，林鄭月娥建議，可以擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，並凸顯由創科推動本港再工業化的發展，亦建議可以重組民政事務局為青年及地區事務局，加強以地區為本的方法解決市民日常關心的地區問題，及為促進及支持青年發展提供一站式平台。

林鄭月娥表示，有關意見純屬拋磚引玉，希望新一屆立法會組成後，可就決策局重組事宜馬上展開討論，她本人與司局長會在未來數月與持份者交流意見，並制訂詳細方案。

至於如何有效落實《發展策略》，建設北部都會區，林鄭月娥提出，特區政府須強化跨局跨部門協作，並與深圳市政府緊密聯繫，共同推進相關項目，其中一個可能性是下一屆政府設立副司長職位，負責領導包括「北部都會區」、「明日大嶼願景」等大型區域發展。

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記者：黃悅晴