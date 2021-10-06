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【施政報告2021】政府重啟馬料水填海計劃　研建東鐵線科學園或白石角車站

社會 12:04 2021/10/06

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林鄭指港府會邀請港鐵公司研究興建新的東鐵線科學園╱白石角車站。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，建議政府應馬上研究為科學園擴容，並指會重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。

林鄭表示，科學園現有約900家科技企業和初創，涵蓋人工智能、生命健康、環保技術等範疇，亦培育了四間獨角獸。過去三年其租戶╱培育公司成功籌募330億元資金。

她指出科學園的擴展工程正全速進行，以便提供更多空間予科技企業及初創，建議政府應馬上研究為科學園擴容，另指政府會重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地。

她建議新增土地可主要用作創科發展，強化東部走廊地區以創科為主要經濟功能，另認同應改善白石角和科學園一帶的公共交通接駁。政府會邀請香港鐵路有限公司（港鐵公司），研究以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點，方便同學使用。

另外，政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施，她已指示發展局、運房局和教育局聯同港鐵公司及教大，全力推展有關項目。

更多影片：

《施政報告2021》重點政策一文看清：https://bit.ly/3a7Kywp

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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