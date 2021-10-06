【MIRROR成員】《Megahit》Dance Version登場　教主以3大造型勁舞連場

「教主」Anson Lo（盧瀚霆）早前在Instagram上預告新歌《Megahit》將有Dance Version登場，令一眾神徒十分期待。而《Megahit》跳舞版本的MV於昨晚（10月6日）上架，神徒們可一邊做招牌「食鬼」手勢一邊看MV了！

教主3大造型

在《Megahit》跳舞版MV一開始，全白造型的教主置身在一眾身穿黑色衣服的舞蹈員之中，十分亮眼。身穿小背心的教主騷出麒麟臂，腰間位置又有若隱若現的薄紗，盡現落力健身的成果，一眾神徒應該看得鼻血長流吧？

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鏡頭一轉，教主就身穿牛仔套裝於停車場內勁舞，猶如西部壞男孩，十分有型。他的髮型設計也有別於平日的心型瀏海，予人耳目一新的感覺。而最後一個造型就比較色彩繽紛、走休閒風，頭戴漁夫帽的教主身穿T-shirt配牛仔褲，充滿青春氣息！

Edan、神徒大讚

未知神徒們最喜愛教主哪一個造型呢？粉絲都有在留言分享，「白衫王子是罕見的短袖，跳舞時完全展現專業的舞姿」、「3個拍攝場地都好襯托教主的造型，如果真係要揀一個造型，我會揀白馬王子」、「每一個想呈現嘅風格都好唔同，但係每個都愛」、「自己私心喜歡牛仔款，一來新髮型」。

至於同為MIRROR成員的呂爵安（Edan）也有於Instagram限時動態內轉發教主的MV，寫道「這男生跳舞真的很好看呢~」。

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Wyman期待教主現場演出

《Megahit》填詞人黃偉文（Wyman）先後在Instagram分享製作歌曲背後的故事。他昨晚也有提到「出MV嗰日已經諗，如果有得睇晒成隻舞就好啦（不過以廣東歌一向新鮮熱辣嘅緊密流程，我懷疑拍MV嗰日係未排晒成隻嘅）」。他表示看完跳舞版本的MV就相當「安落」，指接下來要期待教主現場演出《Megahit》。

而《Megahit》Dance Version MV現時推出13小時過後，點撃率已超過20萬，教主果然是魅力沒法擋！

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