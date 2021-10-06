【施政報告2021】為配合北部都會區　當局將北環線古洞站接駁羅湖、文錦渡一帶

▲ 為配合北部都會區，當局將北環線古洞站接駁羅湖、文錦渡一帶。（資料圖片）

今天（6日）行政長官林鄭月娥公布任期內最後一份施政報告，焦點為配合釋放整個新界北部大量土地，東鐵會加設白石角站，直通科學園。TOPick會緊貼《施政報告》，不斷更新重點政策及措施。

林鄭月娥指，在《2018年施政報告》中提出「明日大嶼願景」，其中提出運輸基建先行的概念，為配合北部都會區的整合和擴容工作，當局會以鐵路為運輸系統主要骨幹帶動當區發展。《發展策略》中提出的鐵路項目包括：

連接洪水橋或厦村至深圳前海的港深西部鐵路

把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸

探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖╱文錦渡及上水北一帶的發展潛力

將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺

探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展

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記者：陳麗娜