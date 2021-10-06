【香港先生】港男鄭健樂曾為兩自閉兒棄演藝工作　筋肉慈父以耐性營造親子happy hour

▲ 耐性十足的大隻佬Rocky表示，自己跟兩名愛兒的關係比較好，「他們好乖巧，又黏我，會較聽我的說話。」

三歲定八十有時未必盡言，像「大隻佬」藝人鄭健樂（Rocky），原來他一直是瘦蜢蜢，與今日對照，不可同日而語。

這個兩子之父，育有兩名患有自閉症的兒子，若電影《大隻佬》宏旨講述因果法則運行，這個「大隻佬」則從父愛了悟生命，只知用無盡的愛和時間耐性把他們養育。

掛念兒子哽咽落淚

Rocky是兩子之父，大仔今年13歲，細仔12歲，兩個都有輕度自閉症，細仔兼有過度活躍症及專注力不足，同樣在兩歲進行檢測時發現。「學校通知，他們行為表現和一般小朋友有點不同，到醫院做評估證實。照顧要多付出耐性和時間，他們表達能力與同齡小朋友不同，有時都要了解及感覺他們需要甚麼。」

▲ 他擔任過張學友、李蕙敏私人教練，目前也是錢嘉樂的私人健身教練。（湯致遠攝）

自閉症他略有所聞，但對此認識卻不多，用心和時間去了解，再嘗試一些針對方法是否可行。「耐性好緊要，我們父子關係比較好，他們好乖巧，又黏我，會較聽我的說話。」

Rocky常記得這個窩心片段：大仔愛砌LEGO和拼圖，他負責砌Rocky則負責去找部件，儼如助手般。爸爸怕他把LEGO的貼紙貼得不好，常常待他入睡後漏夜貼上，翌日早上他見到大呼驚喜。

有年父親節，大仔寫了一張卡給Rocky，字體不算整齊，但他收到時開心感動得難以言喻。2010年Rocky曾一度離開幕前工作，擔任私人健身教練，騰出時間照顧愛兒。

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因他目前與太太離異，結束20年婚姻，兩子由媽媽照顧，Rocky未能經常與他們見面，牽腸掛肚得很。「我好掛住他們，惟有偶然傾下電話，睇下過往拍的影片，諗起我都會眼濕濕。」提起心肝寶貝，Rocky愈說愈哽咽，斗大的眼淚滑下臉頰。

刻下Rocky全身重投演藝工作，早陣子曾參與《愛回家‧開心速遞》拍攝，公餘積極減肥修身。「娛樂圈及健身事業我都要keep回身形，同時增值自己，有甚麼可改進如演技、講對白，無做過都想嘗試，給予觀眾新鮮感。」

▲ 有時Rocky在家舉啞鈴，兒子們想參與，會讓他們舉一些最輕磅的啞鈴。大仔愛游泳，遺傳了他愛運動的個性。（被訪者提供）

30年健身教練生涯

眾人認識的Rocky，固有印象是大隻、健碩，周身肌肉，其實他由小至大都是「瘦底」，而且擅長田徑。「由小到大我都愛做運動，小學中學都是田徑隊成員，中學時也開始接觸重量訓練，那時於我並不是為健身，不屬於全面的訓練，都是舉下啞鈴，為了增加跑步時的體能。」

中學時他已有5呎10吋高，125磅，像一枝竹竿，就算怎樣狂吃都難以增磅。畢業後他心忖有何方法能令體重增加，哪些運動可以自己做，兼不受天氣影響，於是開始接觸健身。

初時抱持嘗試心態，由教練指導下做重力訓練，3個月下來，Rocky重了20多磅，即行內術語叫「上到磅」，自此愛上健身。

日子久了，他有感健身既幫到自己幫到人，開始健身教練生涯，時為1985年。初時是做兼職，逐漸成為全職，至93、94年，私人健身教練開始在港盛行，Rocky可算是第一代私人教練。「我與杜德智同期，直至現在，已度過三十個年頭。」

▲ 由小至大都是瘦削身形的Rocky，與現在的「大隻佬」像兩個人。（被訪者提供）

作為私人教練，身形就是他的「生招牌」，平日保持之法包括飲食，少糖少油是必須，平日多飲熱檸水走糖，參加健美比賽前幾個月，全部食物是白烚。非參賽的日子，平日則有一、兩天稍稍放縱，會吃一些自己鍾愛的食物。

運動日日操練就必然，但他會視乎工作時間而安排或長或短，也會為自己訂定目標，如3個月要重幾多磅，或練好某一組肌肉，為自己找動力。

操Fit關鍵：恒心

健身最怕搖搖效應，辛苦操來的肌肉「六神合體」反彈，Rocky卻指要Keep不難，肯做回運動已回復，而由肥胖操到fit最不容易。「體重反彈的原因好多，好像不注重飲食、做運動時躲懒，以為fit了就鬆懈。」

保持身形，他說飲食的比重大於運動，我們不能24小時做運動，吃東西攝取過量卡路里則容易得多，卡路里多過身體便會肥胖，道理簡單。

教練指導學員操練，但跟進不到他們飲食，只能給予建議，始終要看學員的決心恒心。「肥膩、甜吃會令人肥胖，高鹽份食物則會令身體積水，綫條會打折扣，想操好身形還是少沾唇。」

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不少人愛看網上片段跟隨運動動作，但Rocky指一些細微位未必可以看清楚和了解，更甚是一些動作未必合自己做，他舉個例如當事人腰有傷患，做錯動作有可能弄巧反拙。

網上片段可參考，但不能完全跟足，始終最好有私人教練或健身室駐場教練從旁指導。「有些健身器械未必可清楚正確用法，位置不正或對應不到想練肌肉，做到大汗淋漓效果也是事倍功半。」

他當上私人教練，遇過有勤力過度又有懶得動，十分兩極：「過度勤力的我會稍為制止，怕對方會overtraining，我訂立些有限制的programme，這與性格有關，唔郁唔舒服，甚至運動完翌日不感到痠痛不過癮。懶惰一族要採取鼓勵方法，不能逼迫得太緊，一怕了就可能打退堂鼓不敢再練，偶然都要氹下。」所以做教練有時都要軟硬兼施。

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健身發燒友

要Rocky形容熱愛健身的程度，他用了發燒兩字，會看大量健身雜誌、影片，一切有關健身的都很著迷。為考驗自己實力，他曾參加過3次健美比賽，分別是93年、95年及96年的「全港青年健美錦標賽」，在健美行內屬於新秀賽，分別奪得亞軍、第五名及第六名。

2005年，他參加「香港先生選舉」，香港先生與健美比賽不一樣，不是講求健美大隻身形，報名前他刻意減磅，當時由218磅，遂減至190磅才參選。「這次選舉，可算是我人生轉捩點，我向來喜愛演藝工作，做健身教練時都有做過freelance model拍硬照和廣告、當電影特約演員，希望藉着比賽入演藝圈。」

問他為何不直接入行？他說那時十分喜愛健身，未能一下子放下，至比賽時終決定入行。適逢第一屆想挑戰自己，也成為入行一個途徑。

▲ 2005年「香港先生選舉」勇奪「健力組」冠軍，他的人生從此變得不一樣。（被訪者提供）

選舉中他奪得「健力組」冠軍，一夜成名，街頭巷尾都認識他，走在街上有叫他「大隻佬」、「大隻仔」、「香港先生」或他的英文名Rocky。

他說，娛樂圈及健身是相反的工作，後者很規律，前者通告難控制，如「28」（凌晨四時）仍在開工，初入行要適應。入行頭幾年，他全職當藝員，後來在拍劇之餘繼續私人教練工作。

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疫情患上幽門螺旋菌

上年4月Rocky被幽門螺旋菌所困，初時只感胃部不適，求醫後也以為只是一般胃炎。服藥一個月後依然不舒服，再看醫生仍如是，反反覆覆，故安排一次照胃鏡確診幽門螺旋菌，獲處方胃藥和抗生素，做吹氣測試可惜病菌抗藥性未能奏效，於是再服用胃藥和抗生素，幸這次能成功剿滅病菌。

「整個過程長達9個月，因胃痛我沒胃口，一日只吃兩餐，吃東西後又會胃脹。加上影響睡眠，睡幾小時又醒過來，初時我都會在家舉啞鈴，但人營養不足、睡不夠，做運動也有心無力。」

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一直健身的他，人變得頹靡，像沒有寄託。身形則少了肌肉，多了一個肚腩。病了一場又停了健身工作，他直言也算是人生低潮，但心態盡量往正面想，一心希望病快痊癒，疫情快過去。

胃病醫好，飲食回復正常後，他再重拾重量訓練，循序漸進復操，八、九星期後喜見體能有進步，狀態回復過往六、七成。

場地：教練聯盟 Asian Alliance

記者：周美好