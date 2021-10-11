【大閘蟹】米芝蓮食府明閣推大閘蟹宴　魚子醬燕窩龍蝦入饌鮮味大升級

又到每年大閘蟹最當造季節，金黃色蟹膏真的令人垂涎欲滴！米芝蓮粵菜食府明閣推出全新六道菜大閘蟹宴配茗茶佳釀，配搭魚子醬、燕窩及龍蝦入饌，炮製六道精緻大閘蟹菜式，令大閘蟹鮮味再昇華！

明閣行政總廚李悅發師傅及團隊挑選新鮮肥美的時令大閘蟹，配搭魚子醬、燕窩及龍蝦入饌，炮製六道精緻大閘蟹菜式。餐單更可搭配茗茶，或額外升級美酒佳釀。

先以傳統上海大閘蟹美食蟹粉小籠包展開序幕，製成一口大小的蟹粉小籠包豐腴多汁、滋味滿溢，配搭冷泡五百年古樹滇紅，喚醒味蕾五感。

以傳統的清蒸太湖大閘蟹 (五兩)，配合純熟的火喉控制，再配搭薑絲和黑醋品嚐，完美呈現時令大閘蟹的鮮味。

蟹粉蟹肉燕窩羮，以珍貴的燕窩、蟹膏及蟹肉煨製成濃厚湯羮，交織出豐富的口感層次。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

幼滑的蛋白及香濃蟹粉製成蟹粉芙蓉龍蝦球，結合爽口彈牙的龍蝦和滋味鬆脆的脆米，讓味蕾嚐鮮，多重口感一觸即發。

生炒臘味糯米飯，這道於秋冬季節備受歡迎的傳統美饌，加入人手製造的臘味肉粒及蝦乾等材料炮製，配搭五百年古樹滇紅，為各位賓客帶來窩心暖意滋味。

傳統上於品嚐大閘蟹後宜喝薑茶，總廚李悅發師傅特意創作特色甜品桂花薑茶紫薯水晶湯丸，於薑茶中加入充滿香氣的桂花和紫薯水晶湯丸，為這趟大閘蟹品味之旅劃上圓滿句號。

最新家庭台影片：