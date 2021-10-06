【魷魚遊戲】居韓美籍Youtuber誤以為騙案　推全裸角色失演出機會感後悔

▲ 居韓美籍Youtuber誤以為騙案，推《魷魚遊戲》全裸角色失機會感懊悔。

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》最近成為了全球的熱話，更成為首部登上Netflix全球排行榜首位的韓國劇集。近日一名居韓的美籍YouTuber Raye在影片中自爆，曾獲劇組邀請出任全裸人體彩繪模特兒角色，最後懷疑是騙案而推卻，至今非常懊悔。

來自美國的Raye與韓籍老公Jin結婚後定居韓國，並開設YouTube頻道紀錄生活，日前她上載的一段新影片中，提及有關最近熱爆全球的Netflix劇集《魷魚遊戲》。

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Raye自爆早於去年10月份，曾收到一個工作邀請的短訊，邀請她進行一項為期3日的拍攝，期間只能穿著內褲及貼上乳貼，全身包括臉部會畫上人體彩繪，工作團隊會提供來回接送、3天的住宿、午餐及晚餐。

三日的拍攝將會收到美金$4500元（約435000港幣）的酬勞，短訊的最後還強調：「NOT sexual, just art. No lines.（非性愛場面，藝術為主，沒有對白。）」

Raye提到有不少工作邀請由於保密的關係，未能先行得知整個拍攝內容，雖然是次邀請的酬勞可觀，但抱著懷疑是騙局的心態，而且需要裸體演出，Raye最後拒絕了拍攝的邀請。

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直到《魷魚遊戲》紅遍全球，Raye確定了該次的工作邀請正是這部劇集，Raye本來出演的正是一班VIP成員在貴賓室內的眾多「擺設」之一，畫上人體彩繪的演員們在畫面各處扮演藝術品甚至茶几。

Raye坦言因為錯失了這個能夠被全球觀眾看到的機會而感到後悔，更笑言如果再次收到邀請一定會說好，不過在其身旁的老公Jin馬上表示：「No！」

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