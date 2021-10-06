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【MIRROR時裝】Anson Lo加持閃石衫勢掀bling bling熱潮　Prada Glow限定店玩時尚閃炫【內附地址】

休閒消費 12:12 2021/10/06

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Prada Glow Pop-Up Store，今次所售的服裝和配飾幾乎大部分全以bling bling姿態示人，而教主Anson Lo更搶先穿上該系列的恤衫。

時裝界永遠快人一步，上個月Prada才完成大型的Outdoor Pop-Up Store，事隔一個月，剛剛又再展開另一個限時1個月的Prada Glow Pop-Up Store，今次所售的服裝和配飾幾乎大部分全以bling bling姿態示人，而教主Anson Lo更搶先穿上該系列的恤衫。

Prada罕有地迎來最bling bling的一次。（攝影：何偉雄）

自從Raf Simons加盟Prada後，他和Miuccia Prada的合作每次都帶來一定驚喜，這一次Prada Glow的出現，比任何的一個地區都來得快搶先出閘，背後其實是今年率先發售的初春系列，而有所不同的是，今次無論是女裝、還是男裝，都大玩水晶閃石bling bling格局，非常高調，以一貫大家所認知Miuccia Prada的設計來得截然不同。

    點擊圖片放大
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應用上大量閃石的原因，還不是因為這兩位時裝界的強人，都希望可以推出一些可以貫穿日與夜的服飾，用刺繡、飾釘、珠片、金銀紗線、甚至tuxedo的綢緞條紋化作實用性的設計，加上部分男裝項目，女性同樣可以穿上，令這個閃亮的系列有著更多元化和吻合今天講求性別模糊的時裝潮流。

Prada Glow Pop-Up Store

日期：即日起至11月8日

地點：尖沙咀K11 Musea地面Opera Theatre

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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