【施政報告2021】公民與社會發展科本學年由中四起推行　林鄭月娥提議由她現身說法

▲ 公民與社會發展科本學年由中四起推行，林鄭月娥提議由她現身說法。（陳靜儀攝）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，在開場發言表示會加強國安教育的推行，指公民與社會發展科本學年由中四起推行，提議屆時自己到學校現身說法。

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林鄭月娥表示，將積極推展《基本法》第23條的本地立法工作，保安局局長鄧炳強正參考過往的研究和資料、《香港國安法》的執行經驗及法庭相關裁決，根據香港實際情況，制訂有效和務實的方案和條文。而且亦會正視的議題包括打擊假新聞、保障網絡安全等，政務司司長李家超會統籌有關工作。

林鄭月娥強調，需要加強防範恐怖活動和對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全事宜，通過不同活動和模式，加強國安教育，提高香港市民特別是青年人的守法意識和國安意識。其中，教育局局長已要求學校擬訂並盡快落實維護國家安全教育的計劃。

在全面準確落實「一國兩制」，基本法推廣督導委員會會繼續以多元的手法推動《基本法》公眾宣傳和教育，在學校教育層面，取代通識教育科的公民與社會發展科於本學年從中學四年級開始推行，三個主題之一就是「『一國兩制』下的香港」。林鄭月娥表示自己9月初曾到一所中學觀課，認為是個很好的開始，已向教育局局長提議由她現身說法，為有興趣的老師親自上一堂課。

早前，全國人民代表大會通過完善特區選舉制度，特區政府在本立法會的配合下全力以赴推進有關工作，政制及內地事務局會與選舉管理委員會緊密合作，確保其後兩場選舉，即第7屆立法會選舉和第6屆行政長官選舉，依法在公平、公開和誠實的情況下進行，全面落實「愛國者治港」。另外，因疫情關係，局方亦正積極研究如何讓在內地的香港選民在12月立法會選舉可行使投票權的方案。

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記者：李榮忠