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【變態父親】獸父性侵親女6年迫兒子強姦媽媽　官斥泯滅人性判囚29年

親子 12:25 2021/10/06

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新加坡一名男子性侵親女6年，又迫兒子強姦媽媽，被判囚29年。

新加坡早前發生一宗亂倫案，一名41歲男子性侵親女長達6年，又迫15歲兒子強姦媽媽。案件日前宣判，法官斥男子泯滅人性，判囚29年及鞭刑24下。

性侵親女6

據新加坡《聯合早報》報導，案件發生在2015年至2019年間。被告為音響技師，與妻子及一對子女住在北部一帶的政府組屋。案情指女兒自9歲起遭親父非禮，更在13歲時被強姦。

由於女兒害怕父親，不敢反抗，只將性侵一事告訴哥哥。據悉被告脾氣火爆、不時對家人拳打腳踢，兩兄妹擔心遭報復而不敢聲張。被告見狀變本加厲，性侵女兒長達6年之久，亦將魔爪伸向兩母子。

迫兒子強姦母親

在2018年某個晚上，被告與妻子在家中喝酒，見妻子喝醉入睡，竟叫15歲兒子進房，強迫他與媽媽發生性行為。兒子嚇壞並拒絕父親，但在父親的威脅下只好就範，閉上眼睛上床，妻子在醉酒下不知情。

直至2019年女兒向阿姨求助，一同到警署報警，才揭發這宗慘案。案件日前在法院審理，被告一共面對17項控罪，包括強姦、嚴重性侵、非禮14歲以下兒童及教唆他人強姦等。法官判刑時斥被告行為泯滅人性，必須給予嚴懲，才能反映案件嚴重程度。男子被判囚29年及鞭刑24下。

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 責任編輯：王明芳

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