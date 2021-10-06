【極端減肥】曾重達逾200磅被嘲「粉紅豬」　女星為減肥瘦身吞蟲卵致肝炎

▲ 台灣歌手楊上昀曾為減肥生食蟲卵。

不少明星為追求美態及纖細的身材，會選擇各式各樣的減肥方法，日前有一名女歌手曾「吃蟲卵減肥」，更導致猛爆性肝炎要送醫就診。

據《東森新聞》報導，在台灣一名歌手楊上昀，日前到台灣的東森節目「醫師好辣」分享自己的減肥經驗。她表示自己以前胖到108公斤，也嘗試多種激烈的方法減肥，試過不吃飯省錢，以及和朋友一起買「蟲卵」來吃，「我同學有瘦，但是是那種面黃肌瘦，而我自己嘗試後也瘦了5到8公斤，但因為基數大，所以看不太出來」。

▲ 楊上昀以前曾胖至108公斤，現時健康地減肥至68公斤。（圖片來源：楊上昀IG）

楊上昀還提及試過一天吃50粒瀉藥，一天只吃一餐等的方法減肥，更提及到自己吃蟲瘦了5公斤後，就因猛爆性肝炎到醫院，節目主持人胡瓜聽聞後也相當震驚，連忙追問蟲卵為何沒有在通過胃酸時被消滅。

醫生陳榮堅則指：「還是會有部分的蟲會活下來，以量取勝。」另一名醫生宋明樺醫生也表示：「蟲卵的量很大，所以會有漏網之蟲，再加上牠們複製很快，有些病患甚至後來失控了還要吃打蟲藥」。不過，最後她透過運動及吃營養餐減至現時的68公斤。

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其實醫生也建議大家想減肥應做運動，及控制飲食等健康的方式來瘦身，早前更有台灣網紅團體「Crazy Man 瘋男」成員Nick（王柏傑）與好友們一起實測「斷食減肥法」，過程中不定期更新他們的減肥結果，但因事前沒有做好準備，導致斷食期間身體出現許多不適症狀。

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斷食過程中，更有成員吐了兩次血，Nick指「本來要斷食7天，第4天的時候阿聖吐了兩次血，被我們勸退了，馬上給他補充營養品」。除此之外，他們形容自己出現「四肢無力、痠痛，很像是發燒的身體狀態，甚至忽冷忽熱，還有頭暈，胃部不舒服，坐下站起來就像貧血，整個暈眩幾秒鐘」等情況，最後原本要進行7天的實測於5天就要停止。

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責任編輯：羅嘉欣