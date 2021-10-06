【新店速報】人氣日本眼鏡店Zoff進駐元朗地舖　10月16及17日限時買一送一再送$50現金券

傳統眼鏡店在港日漸式微，惟主打Fast Fashion（快速時裝）旗號的日本眼鏡連鎖店Zoff，卻在新冠肺炎疫情下，成功逆市開店。本月將開設在本港的第12間分店，並會推出買一送一限定優惠。

元朗店是Zoff全港首間地舖，裝潢以日本原宿旗艦店為藍本，新店將於10月16及17日指定時段 (下午1時正及下午5時正) 內派發買一送一優惠券，屆時顧客只需親臨元朗大馬路新店即時「讚好」Zoff HK Facebook或Instagram專頁，即可獲買一送一優惠券 (價值$498)，每個時段限量派發50張，名額共200名，先到先得，派完即止。

▲ 店內除了Zoff自家品牌的眼鏡，也引入了多個不同的聯乘系列，包括Disney及PEANUTS史路比。（官方圖片）

此外，Zoff於西鐵及輕鐵廣告牌上首次加入即scan即享$50現金券優惠。顧客只需掃描廣告牌上QR Code，便可領取$50電子眼鏡現金券，簡單步驟便可得精彩禮遇。

相信不少人回鄉旅行都習慣到日本著名時裝select shop United Arrows巡視一下，皆因店內引入的都是最受追捧的品牌，還有不少只此一家的聯乘限量作。Zoff今回也跟United Arrows攜手推出聯乘系列，一共34款全新眼鏡款式，男、女裝兼備，售價$798起，貫徹了Zoff向來的親民價位。

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Zoff不斷逆市擴充，最大原因是店內眼鏡價錢親民，太陽眼鏡或光學鏡最平200多元便有交易，並標榜客人由揀選眼鏡款式、驗眼、付款至取眼鏡，過程最快30分鐘，最適合忙碌的香港人。

記者︰梁靜詩