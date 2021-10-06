【脫毛風險】女子花$5500脫毛失敗美腿遭灼傷　雙腿刺痛起一格格水泡慘變「烤粟米」

▲ 女子花$5500脫毛失敗美腿遭灼傷，雙腿慘變「烤粟米」。

醫學美容有風險。台灣一名女子日前花了2萬台幣（約5500港元）到一間醫美診所脫毛。但診所並未安排醫生評估，並由護理師協助脫毛，結果導致女子的雙腿灼傷，起「一格格」水泡，猶如「烤粟米」。

據東森新聞報道，女子日前花了約5500港元到醫美診所脫毛。第1次療程後隔了一星期，她便去衝浪，但做第2次脫毛時她有向診所回報。不過當時診所沒有安排醫生評估，甚至由護理師操刀脫毛。結果隔日她的小腿刺痛、紅腫、起水泡，前往急診治療。

那時從診間出來，最明顯就是近膝蓋一處，留有較大的疤痕。

最新影片推介：【活得健康啲】辦公室OL手袋易超重孭到高低膊 骨醫教你謹慎挑選袋款擺脫背痛

從圖片可見，她的雙腿留下「一格格」的脫毛印記：

朋友說像烤粟米，家人看到其實都生氣，我覺得很無奈。怎麼做個醫美會做成這樣。

有皮膚科專科醫生指出，女子雙腿灼傷，相信是在脫毛劑量上調得太高，次要原因則是她去衝浪曬太陽，導致角質受傷。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

而涉事醫美診所則回應，因為該女子遲到，後面客人已經約滿，所以醫生沒辦法幫她脫毛，坦承是員工疏忽。

護士沒想那麼多，這個部分也是我們工作上的疏失。

診所希望盡力和女子談賠償但破局。

最新影片推介：

責任編輯：羅嘉欣