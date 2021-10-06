【聲夢傳奇】李佳芯《有種好男人》演阿媽　40歲Ali疑與21歲《聲夢》學員Hugo合演母子

▲ 身為視后的李佳芯被派演「媽咪級」角色。

視后李佳芯今年獲無綫「解凍」，繼於劇集《愛美麗狂想曲》飾演失婚婦贏盡口碑後，於早前播出劇集《智能愛人》之演出更獲大讚，網民更熱捧Ali憑機械人「阿寶」一角再封視后。

可惜《智能愛人》有口碑卻輸收視，平均收視只得20.3點，暫為今年收視尾二的劇集。

未能助TVB挽救收視，故有指於稍後開拍的新劇裡李佳芯被派演媽媽級角色，未夠40歲的她跟21歲《聲夢》學員黃奕斌（Hugo）合演母子。

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▲ 李佳芯被指於新劇裡演《聲夢》學員黃奕斌的媽咪。（取自instagram）

李佳芯演Hugo媽媽

有指TVB將開拍由王心慰監製的25集劇集《有種好男人》，演員除馬德鐘、李佳芯、徐榮和陳自瑤等外，還有《聲夢》學員「顏值擔當」黃奕斌（Hugo）參演。

據悉《有種好男人》內容講述「獨身主義者」馬德鐘戀上李佳芯，更出現人生第一次想結婚的想法，而李佳芯劇中飾演既自我又有主見的女人，有報道指TVB安排李佳芯飾演Hugo的媽媽，下月才39歲的李佳芯已慘淪為「阿媽」，擺明是被「降呢」。

▲ 劇集《智能愛人》贏口碑卻輸收視。

事實上李佳芯被派演「阿媽」角色也不出奇，早前已有心水清的網民表示Hugo有機會跟Ali是母子關係，又指希望靠Ali帶起Hugo，並提到監製王心慰早前憑劇集《逆緣》成功將陳家樂帶「入屋」，希望Hugo亦能憑劇彈起，成為港版山崎賢人。

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不過亦有指劇本有另一方案，由於無綫想力捧《聲夢》學員，或許會加重黃奕斌之戲份，改為馬德鐘與Hugo兩個男人爭奪女神的「暗戰」。

一直有傳李佳芯自2019年於網上發表敏感言論後，三套系列劇集包括《踩過界》、《BB來了》及《白色強人》被易角，連台慶劇《殺手》亦被迫延遲播出。

由力捧視后變成坐冷板，縱然去年尾獲「解凍」，其主演的劇集《愛美麗狂想曲》也先行於myTV SUPER播放「試水溫」，及至今年播映其主演的《智能愛人》，雖然劇口碑不錯，可惜收視麻麻。故雖然獲「解凍」，李佳芯也未獲重用。

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TVB大革新北上搵銀

另有報道指曾志偉升任為無綫總經理（節目內容營運）後，有意為節目和劇集進行大革新，而TVB將來會跟內地合拍劇集，讓一眾藝人轉戰內地吸金。

報道指監製羅永賢將於12月開拍合拍劇《破毒強人》，起用《白色強人》系列班底包括陳豪、胡定欣、張曦雯等，可是卻沒有預李佳芯。

早在2016年，羅永賢已起用李佳芯任《律政強人》女主角，不過這套合拍劇卻無奈沒有好拍檔Ali的份兒。

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