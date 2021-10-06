【施政報告2021】當局增設文化體育及旅遊局　M+博物館、啟德體育園等未來數年落成

▲ TOPick會緊貼《施政報告》，不斷更新關於文化、體育及旅遊的重點政策及措施。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，為應付日後發展，當局決定設立文化體育及旅遊局，TOPick會緊貼《施政報告》，不斷更新相關重點政策及措施。

當局將設立文化體育及旅遊局，將目前分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心。

她補充，政府會把握香港中外文化薈萃的獨特創意氛圍，打造香港作為亞洲文化及創意之都的品牌。特區政府會循五大方向落實香港的新文化定位，包括（一）建立世界級的文化設施和多元文化空間；（二）加強與海外藝術文化機構的關係；（三）加強與內地的文化交流合作；（四）善用科技；及（五）培育人才。

《施政報告2021》重點政策一文看清，詳情即看【下一頁】

文化新地標

林鄭月娥指，《十四五規劃綱要》支持香港發展中外文化藝術交流中心，令香港文化界大為振奮，加上西九文化區的旗艦項目，即M+博物館、香港故宮文化博物館及演藝綜合劇場，以及屬康樂及文化事務署的東九文化中心和也可作文化演出的啟德體育園在未來數年一一落成，這些文化新地標聯同我較早前提出支持文化發展的五大政策方向，香港成為文化大都會的願景指日可待，肯定會為市民和訪港遊客帶來獨特的中西文化薈萃的體驗和豐盛文化之旅。

躍動港島南計劃

去年《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，發展局於今年2月成立躍動港島南辦事處，並擬備了首份概念總綱計劃，就如何美化、活化和綠化黃竹坑、香港仔及鴨脷洲地區，聽取地區意見。林鄭月娥表示，當局在區內推展多個小型工程項目改善行人連繫及海濱地帶，以增添地區活力，當中包括連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的郊野徑，將於明年展開工程。

另外，繼海洋公園的水上樂園正式開幕後，政府和海洋公園公司正積極落實海洋公園的未來策略，包括為園區物色發展合作伙伴展開招標程序，以及於明年就深水灣及大樹灣碼頭項目展開技術性研究，並正探討在碼頭項目落成前提供臨時登岸設施的可行性，善用水體和水上交通將園區與其他地方更好連接起來。

會展業

另外，為應對疫情的衝擊，政府正透過總額超過10億元的「會議展覽業資助計劃」，為會展業注入動力。政府會進一步延長計劃的有效期至明年底，並會優化計劃細節，為業界提供即時及更到位的支援。長遠而言，政府會繼續擴建會展設施，包括把灣仔北三座政府大樓及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及擴建亞洲國際博覽館，以鞏固和提升香港作為國際會展樞紐的地位。

支援旅遊業

旅遊業受疫情重挫，目前仍處於困境，當局除了支援業界外，也要為復蘇作好準備。她指出，現屆政府過去4年已按2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》推出多項措施及項目，包括成立法定旅遊業監管局；加強推動文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目；完成郵輪業發展策略規劃；以及促成不同盛事和會展活動。政府會繼續推行多項措施，以鞏固香港作為「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的地位。有關工作包括繼續深化與大灣區城市合作，建立大灣區旅遊品牌，並透過不同資助及推廣計劃爭取更多盛事及會展活動在港舉行。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜