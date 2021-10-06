【Staycation】香港JW萬豪酒店推龍蝦美食住宿　住一晚歎4道菜龍蝦主題晚餐【內附連結】

▲ JW萬豪酒店推出的「JW Lobster-cation」住宿優惠，每晚2,480元起，包括有一晚酒店住宿，以及品嘗龍蝦主題宴。(酒店提供)

香港人喜歡食海鮮，龍蝦更是心頭好之一。香港JW萬豪酒店最近以龍蝦作為主題，推出美食宅度假住宿優惠「JW Lobster-cation」，不但可以享受5星級的住宿體驗，還可細意品嘗精緻的龍蝦主題晚餐，以及免費享用自助早餐和房內迷你吧。

▲ 頭盤：暖龍蝦沙律(酒店提供)

JW Lobster-cation的重點，是酒店餐廳Flint的4道菜龍蝦主題晚餐，龍蝦宴先以暖龍蝦沙律揭開序幕，波士頓龍蝦肉烹調得恰到好處，每一口都香嫩鮮甜，散發牛油香味，再配上爽脆的芥蘭頭沙律，味道和口感極富層次。接著是芳香馥郁的法式龍蝦濃湯，湯頭香濃細滑，盡是龍蝦精華，叫人欲罷不能。

而主菜龍蝦扁意粉亦相當精彩，將龍蝦肉的甜美和海洋的鹹香發揮得淋漓盡致，加上西班牙香腸的煙燻味和西班牙紅椒的天然甜味，拼湊出一道食味豐富的佳餚。而甜品方面，客人可以點選栗子蒙布朗或酒浸朱古力櫻桃蛋糕為晚餐圓滿作結。

若想令龍蝦晚宴錦上添花，客人可額外點選一杯Flint特調龍蝦血腥瑪麗，或以美酒搭配佳餚，每位只須另付 220 元。

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「JW Lobster-cation」住宿優惠

每房每晚由港幣2,480元起(另加一服務費)，包括：

- 一晚酒店住宿

- 入住當晚品嚐Flint 龍蝦主題4道菜晚餐2位

- JW 咖啡室自助早餐2位

- 免費享用房內迷你吧一次

住宿優惠期由10月1 日至12月30日（12月24日、25日及26日除外）。

記者：招美寶