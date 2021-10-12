八達通Mastercard® X「轉數快」，任何消費可享10%回贈！

效率，是港人一大特色，凡事夠爽手，就連消費交易模式也要夠快手！八達通Mastercard為預付模式，以「使幾多入幾多」的概念作使用，配合埋「轉數快」銀行轉賬服務，一想買野就可以隨時隨地增值八達通銀包，安心消費得黎，想點使就點使!

八達通Mastercard申請方便 即開即用



八達通Mastercard所有支付賬項從八達通銀包直接扣除，而且透過八達通App申請，只需簡單數個步驟就可完成登記開卡，即開即用！總之，一個字，「快」！

申請八達通Mastercard步驟



用戶可到App Store或Google Play下載八達通App，申請八達通Mastercard。

1. 打開八達通App，按「八達通Mastercard」；

2. 按「立即申請」，然後細閱條款及細則；

3. 再按「確認」，完成申請，便可即時網上購物！

了解更多申請細節︰https://bit.ly/3AaorzL

同步申請「轉數快」可享10%回贈



升級至八達通銀包Plus及Pro客戶可申請「轉數快」，即時由銀行戶口轉賬，唔使再用現金增值八達通銀包，隨時盡情用八達通Mastercard食、買、玩！而由即日起至11月30日，成功申請八達通Mastercard及設立「轉數快」銀行轉賬服務，任何消費可享10%回贈^！回贈名額有限，先到先得，送完即止。

^限首15,000名新申請八達通Mastercard及已設立「轉數快」銀行轉賬服務之客戶，並符合資格之客戶。每位客戶於推廣期內最多可享$100回贈。

推廣受條款及細則約束。

（資料由客戶提供）