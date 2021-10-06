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【產後修身】產後身形暴漲遭網民嘲諷　25歲網紅媽媽靠飲食瘦身大減110磅【附餐單】

親子 12:16 2021/10/06

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網紅媽媽靠飲食瘦身大減110磅。

產後修身是很多媽媽的難題，台灣一名網紅兼直播拍賣主在2年前懷孕生子，體重一度飆升至93公斤（約205磅），整個孕期胖了40多公斤。產後她努力減肥，花了2年時間，身形比懷孕前更苗條，她坦言自己靠飲食控制，更分享了其減肥餐單。

丟丟妹現時回復少女身形。（facebook圖片）

台灣25歲網紅「丟丟妹」在社交平台任直播拍賣，經常在拍賣過程中大手筆送東西是她的招牌特色。本來身材姣好的她，2年前懷孕後體態變得圓潤，產後身形更是暴漲。她憶述，自己在2019年8月生完孩子後，體重一路飆升至最高93公斤，整個孕期重了40多公斤。

雖然她在生產後馬上閉關減肥，也成功在2個月內減去20公斤，但仍較過往身形圓潤很多，因此在直播拍賣期間，不時被網民諷刺，激發她更嚴格地執行減肥計劃。

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而近日丟丟妹在facebook分享很多獨照，只見她整個人都瘦了一大圈，下巴變尖，四肢也竟無贅肉，就算腹部也變得平坦結實，相較2年前剛生產後，大減近50公斤，較懷孕前還要瘦。丟丟妹笑稱，這成果都要感謝「酸民」的留言，

因為你們酸我，讓我更成長茁壯！

最新影片：喇沙書院舊生組教練團  培育師弟做學界劍擊精英

不少網民都紛紛大讚她變得漂亮，並請教她減肥的方法，丟丟妹強調，自己是透過飲食控制體重，她更分享自己的減肥餐單，

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責任編輯：王明芳

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