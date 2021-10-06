【誤信偏方】無知婦人誤信打疫苗不能上天堂　聽從教友食驅蟲藥防疫致頭暈嘔吐

▲ 一名婦人因誤信教友食驅蟲藥，致頭暈嘔吐急送院。

藥物不可胡亂服用！新加坡一名婦人日前就因聽從教會朋友所言，誤信打新冠疫苗後會令她「無法上天堂」，繼而購買教友推薦、專用來治療寄生蟲的「伊維菌素」（Ivermectin）來預防感染新冠肺炎，結果出現頭暈、嘔吐等症狀被緊急送院治療。

綜合外國媒體報道，新加坡一名女士Vanessa Koh Wan Ling日前在Facebook分享，自己的媽媽因聽信教友，指接種mRNA新冠疫苗是違反了宗教教義，令Vanessa的媽媽相當緊張。

Venessa當時已為媽媽預約接種國藥疫苗，但教友卻向媽媽表示，這類疫苗亦被禁止。只要打了第一劑疫苗，就要趕緊服用「伊維菌素」消除體內疫苗抗體及新冠病毒，但如果已接種兩劑疫苗，就不能上天堂。

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得悉媽媽打算服用伊維菌素，Venessa曾嘗試出面阻止，但媽媽無視她的勸告，反而對教友建議深信不疑。因害怕吵架會令母女關係被斷絕，Venessa只能眼看媽媽服藥，而媽媽在服藥後陸續出現頭暈、倦怠、嘔吐、失去食欲、無法站立與走動、關節劇烈疼痛等不適症狀，需緊急送院救治，所幸經治療後並無大礙。

Venessa事後在網上公開媽媽與教友的對話內容，狠批教友是「不負責任的推薦藥物行為」，呼籲大眾不要輕信謠言。同時，她亦警示其他人不要自行上網找答案，就認為自己比醫生更專業：

不要因為用Google，就覺得自己比醫生了解更多。

伊維菌素是一種用於治療或預防寄生蟲的藥物。雖然坊間有傳言指，伊維菌素能治療新冠肺炎，但世界衛生組織（WHO）與美國食品藥品管理局（FDA）至今仍未批准伊維菌素用作治療新冠肺炎的藥物，建議大眾不宜亂試。

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責任編輯：羅嘉欣