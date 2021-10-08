【大閘蟹2021】秋風起大閘蟹爆膏又肥美　公乸大閘蟹價錢大比拼【附安全購買貼士】

▲ 一文睇清不同店舖的公乸大閘蟹價錢。

過了中秋節，又來到吃大閘蟹的季節！「九雌十雄」，現在是吃雌蟹的最佳時機，而過了重陽節便是吃雄蟹的最佳時機。大閘蟹價格會根據不同的成因而浮動，TOPick搜羅了不同的大閘蟹專門店，了解他們10月6日的不同両數的公乸大閘蟹價錢供讀者們參考。

上海新大眾大閘蟹專門店

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蟹公質素預料提升：

上海新大眾的負責人昌哥表示，今年江蘇的天氣太熱，令現時蟹公質素下降，預料10月10日之後，天氣轉涼，蟹公的質素會愈來愈好。

買得安全小貼士：

大閘蟹每年也大受捧場，售賣大閘蟹的實體店及網店愈來愈多，如果想買得安心，食得安全，昌哥建議大家可於老字號的大閘蟹店鋪。更重要是，店鋪持有大閘蟹售賣許可證及產地來源證，代表售賣地點及大閘蟹質素經過評核及檢測，大家便可放心購買了。

公：$70/4両、$90/4.5両, $110/5両、$135/5.5両、$165/6両、$185/6.5両、$235/7両、$265/7.5両、$330/8両、$390/8.5両、$480/9両

乸：$75/3.5両、$85/4両、$110/4.5両、$140/5両、$180/5.5両、$210/6両、$250/6.5両、$300/7両

地址：黃大仙飛鳳街46號地舖

地址：荃灣橫龍街43-46號龍力工業大廈1802室

電話：24191208/95673964

廣隆行大閘蟹專門店

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廣隆行於江蘇有自家養殖大閘蟹場，而大閘蟹亦全部自行運抵發售，避免有人渾水摸魚，確保隻隻都是江蘇大閘蟹。

廣隆行表示大閘蟹價格會根據不同的成因而浮動。例如市場需求、大閘蟹成熟程度、貨量等等。他們指現在天氣還是很熱，大閘蟹的死亡率很高，所以貨量較少。要等待重陽後，氣溫下降，令大閘蟹生長得更好。

如果大閘蟹多，有機會售價平少少！

公：$90/5両

乸：$110-$120/5両

地址：上環永樂街119號

電話：2851 6821

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三陽號大閘蟹專門店

三陽號售賣日本北海道大閘蟹，負責人宋先生表示大閘蟹的價格跟上年差不多，只是因為疫情，令運費貴了，令成本上升了。

公：$50/4.5両、$80/5.5両

乸：$50/3.5両 、$90/4両

地址：尖沙咀加拿分道40號

電話：9853 4068

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瑞源大閘蟹

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瑞源的店主劉先生開售江蘇清水大閘蟹，他表示今年的大閘蟹每籮普遍比往年貴千幾蚊, 不加價，中秋過後減價。

雖然成本加了，但我們小店經營，常做熟客生意，今年也不加價。

公：$70/4両、$100/5両、$150/6両

乸：$70/3両, $100/4両、$150/5両

地址：北角北景街

電話： 9197 8165

張記新三陽南貨號

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公：$55/3.5-4両、$60/4.1-4.5両、$120/5-5.3両、$150/5.4-5.5両、$180/5.7-6両

乸：$60/3-3.3両、$80/3.5両、$100/3.8-4両、$180/4-4.5両

地址：銅鑼灣渣甸坊58號

電話： 2882 9390

更多大閘蟹店舖資料：

肥仔號大閘蟹專門店

▲ （圖片來源：肥仔號大閘蟹Facebook）

地址： 九龍城侯王道73號侯王道75號

電話： 2718 7207

新三陽 大閘蟹專門店

地址： 九龍城侯王道49號號地下

電話： 2382 3780

發記清水大閘蟹專門店 - 荃灣 - 香港大閘蟹協會成員

地址： 荃灣沙咀道230號號地舖

電話： 2614 6155

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記者：王芷瑩