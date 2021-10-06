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【生活智慧】超能膠黏手怎麼辦？日生産商教一招輕鬆解決不傷手

健康 12:27 2021/10/06

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

超能膠黏手怎麼辦？日生産商教一招輕鬆解決不傷手。

日常生活中不時會用到超能膠，但若然使用不慎黏著手，該如何處理？日本黏合劑製造商最近在網上提醒，超能膠黏到手時，應避免用力摩擦，更分享了一個簡單方法，去除手指上的超能膠。

日本黏合劑品牌「Cemedine」早前在Twitter發文分享去除超能膠的方法，指將黏到超能膠的手，浸在約攝氏40度的溫水中，讓溫水軟化超能膠，期間一邊浸一邊搓，便可以將黏起來的手指分開。

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Cemedine又提到，即使沒有即時浸溫水處理，平時用溫水洗澡，加上人體的新陳代謝，超能膠會在幾天內脫落，而且超能膠不會被皮膚吸收，所以放著不管也沒有問題，反之，用力摩擦可能會對皮膚造成傷害。

不少人會使用化學產品去除超能膠，Cemedine指出，含有丙酮的洗甲水等產品可以快速達到效果，但強調此方法容易傷害皮膚，使用時應留意。

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責任編輯：羅嘉欣

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