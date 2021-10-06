【生活智慧】超能膠黏手怎麼辦？日生産商教一招輕鬆解決不傷手

▲ 超能膠黏手怎麼辦？日生産商教一招輕鬆解決不傷手。

日常生活中不時會用到超能膠，但若然使用不慎黏著手，該如何處理？日本黏合劑製造商最近在網上提醒，超能膠黏到手時，應避免用力摩擦，更分享了一個簡單方法，去除手指上的超能膠。

日本黏合劑品牌「Cemedine」早前在Twitter發文分享去除超能膠的方法，指將黏到超能膠的手，浸在約攝氏40度的溫水中，讓溫水軟化超能膠，期間一邊浸一邊搓，便可以將黏起來的手指分開。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：辦公室OL手袋易超重孭到高低膊 骨醫教你謹慎挑選袋款擺脫背痛

Cemedine又提到，即使沒有即時浸溫水處理，平時用溫水洗澡，加上人體的新陳代謝，超能膠會在幾天內脫落，而且超能膠不會被皮膚吸收，所以放著不管也沒有問題，反之，用力摩擦可能會對皮膚造成傷害。

不少人會使用化學產品去除超能膠，Cemedine指出，含有丙酮的洗甲水等產品可以快速達到效果，但強調此方法容易傷害皮膚，使用時應留意。

最新影片推介：喇沙書院舊生組教練團 培育師弟做學界劍擊精英

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣