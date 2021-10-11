【好人好事】山區義行受感動棄當工程師創業助人　義助慈善團體設計旗紙兼拍片宣傳

▲ Felix因山區義行而改變自己的人生軌跡，創業兼義助慈善團體，希望透過「Flag Story旗中故事」，讓不幸的人得到NGO的幫助，從此不再不幸。

大家在街上遇到賣旗，匆匆忙忙將錢放入錢袋後，有否望一望義工貼在你身上的旗紙？是否知道籌款機構的名字？有沒有留意到旗紙上不時印有麥兜、癲噹等卡通圖案？Felix（林志源）因為一次到中國山區探訪，誘發他發起「旗中故事Flag Story」計劃，為賣旗籌款的慈善團體提供各項免費服務，結果成功將善款數字大大提升。

本身為工程師的Felix，2000年時開創了自己的影片製作公司，於2018年發起「Flag Story旗中故事」計劃，希望以自己的影片製作專業，幫助不同類型的賣旗籌款慈善團體。例如會為機構拍攝一條短片，將短片連同機構的賣旗資訊放到他特別為此計劃而開設的「Flag Story旗中故事」Facebook專頁內，亦會發放到其他媒體上，以收更佳宣傳效果；他還會協助聯絡不同的本地插畫家義務設計旗紙，難怪近年的旗紙都不再只有籌款機械的logo，而是可愛的麥兜、癲噹、B.Duck等七彩卡通圖案。

▲ 雖然「Flag Story旗中故事」是公司一個沒收入的慈善計劃，但公司內的員工都認真對待此計劃的工作。（受訪者提供）

大家只要留意一下，就會發現旗紙上還有一個QR code，原來亦是Felix的構思，市民只要掃描QR code，就可收看到賣旗團體的真實個案分享，他希望大家只需花上100秒的時間，便可認識他們所支持的機構及善款的用途，讓買旗者不只獲贈一枚小貼紙，也得到一份感動。

就讀圍村村校出身

Felix童年時的生活環境頗為特別，他形容自己是「鄉下仔」一名，一家人居住於邊境禁區的圍村，出入都要攞禁區紙，就讀的村校就如大家在電視上所見的山區小學，是一間以紅色斜屋頂所蓋的平房。Felix表示小時候的自己沒甚麼人生目標，到了中學胡里胡塗地選修了理科，然後入大學選科也是聽別人說甚麼好就去報讀，慶幸最終獲工程系取錄，順理成章成為了工程師。

到山區探訪埋下善心種子

畢業後Felix進入過不同的公司工作，2000年身處的公司非常有規模，主要做電路板的業務，每年生意額上十億港元，但碰上科網股爆破，經濟開始轉差，公司生意亦受到影響。Felix預計情況可能會愈來愈差，而且覺得香港的製造及生產業將會式微，因為不少公司將廠房北移，管理層亦逐漸由香港人換入國內人，因此Felix希望趁年輕出外闖闖，就毅然辭掉了工程師的工作，甚至決定離開本身的行業，去探索其他未接觸過的領域。

▲ 2000年時Felix到甘肅省山區小學採訪，他被當地小朋友的天精幸福笑容而打動。（受訪者提供）

家人當然反對，就連太太都認為他太冒險了，而激發點竟然是因為Felix到了國內山區探訪。

我1999年及2000年的時候跟宣明會到國內山區做義工，第一年去寧夏，第二年去甘肅，由於我本身懂攝影，因此行程中主要是幫忙拍攝的工作。記得甘肅那山區小學很偏僻，在機場乘車去足足要8個小時，那裏的小朋友要走山路上學，有的甚至要走兩個小時。由於學校非常簡陋，因此每逢打風下雨就要停課，因為怕屋頂會塌下，但他們臉上總是流露幸福的笑容。

Felix的成長背景，令他對於山區小學的感受特別深，而山區小孩子那天真的笑容，亦深深印於他腦海中，Felix形容那次的探訪經驗就像在他心中埋下了一粒種子，促成「Flag Story旗中故事」的誕生。

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為機構拍攝短片助宣傳

離開了工程界，放下工程師的身份，Felix開始思考未來的路，他先從興趣出發，於是成立了自己的影片製作公司。而到山區義務探訪的那顆種子，於2017年開始發芽。

我一直覺得人生存一定要做些有意義的事，2017年公司已經上了軌道，我覺得是時候回饋社會，社會上有很多需要幫助的人，於是我就想如何能夠行用自己的專業去幫人，最後便想出了『Flag Story旗中故事』計劃。

Felix搜集了大量有關賣旗的歷史資料及數字，原來賣旗活動已經有60多年歷史，由最初賣紙花，到附上大頭針的紅色雞毛，再改良為夾著鐵線的紙旗，最後演變成今時今日的小貼紙。

▲ 在旗紙上印上QR code是Felix的構思，他希望大家可利用100秒時間收看到賣旗團體的簡介及真實個案分享，不但可認識他們所支持的機構及善款的用途，更可得到一份感動。（受訪者提供）

Felix表示，賣旗已經有頗長歷史，但多年來都沒有甚麼變化。現在流行社交媒體，我就想如何能夠將社交媒體跟傳統的賣旗結合？靈機一觸就想到先開設一個「Flag Story旗中故事」專頁，希望將不同NGO（非牟利團體）的力量集中起來。2018年計劃正式展開，他們會為賣旗的NGO拍攝一條約100秒的短片，比較多是個案的分享，例如受助者如何得到機構的幫助以改善生活，然後在旗紙上加上一個QR code，市民只要掃一掃，就會連結到網頁看到機構的介紹以及影片，讓更多人加深對機構的認識。

而每一次的全港賣旗活動約有140萬至160萬枝旗賣出，如果每個人都到網頁like及share，就會形成一個很大的力量，再者，市民如能在買旗之前看到影片，說不定會願意捐出更多善款，讓NGO可以有更多資源幫助更多有需要的人。

為地中海貧血女孩而感動

Felix特別找來本地不同的插畫家參與設計旗紙，更即將跟藝術平台HKHANDS聯手，代表HKHANDS內的過千位插畫家未來都有機會參加旗紙設計，而負責拍攝的都是Felix公司的專業團隊，整個過程都是完全免費，只要非牟利團體約於兩個月前向Felix公司申請便可，他特別提醒機構們勿太早印刷旗紙，否則QR code就發揮不了作用，直至現在，此計劃的受惠機構包括再生會、地中海貧血兒童基金、香港失明人健體會、香港復康會等等。

▲ 短片多數是受助人的真實故事及分享，也有不少名人出鏡支持，這是2019年「Flag Story旗中故事」為再生會拍攝。。（受訪者提供）

問到Felix做了多個慈善項目有否難忘的事？他說︰

我最難忘是第一個幫地中海貧血兒童基金拍攝的project，因為基金將資助一個7歲大的妹妹做骨髓移植手術，她跟我的小兒子同年，因此我特別有感受，一年後我再度跟地中海貧血兒童基金，職員告訴我那位小妹妹的手術成功已經康復，現在還很健康，我覺得很感動。

Felix稱現時「Flag Story旗中故事」專頁還未有太多人認識，希望大家看到訪問也可以出一分力，讓不幸的人得到NGO的幫助，從此不再不幸。

記者︰梁靜詩