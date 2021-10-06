【施政報告2021】政府考慮修訂新界條例釋放「祖堂地」　延伸補地價標準化至新界土地

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行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，東鐵也會加設白石角站，直通科學園。TOPick會緊貼《施政報告》，不斷更新重點政策及措施。

《施政報告2021》重點政策一文看清：【下一頁】

在土地供應策略下，有意見指政府迴避棕地，林鄭月娥反駁有超過一半的棕地已納入多個發展項目內，而過去兩年政府引用《收回土地條例》已收回90公頃新界土地作發展，預計政府未來幾年收回的土地將高達700公頃。另外，發展局正處理「土地共享先導計劃」的三宗申請，涉及23公頃私人土地和擬議的17,850個單位，7成是公營房屋。

林鄭月娥表示，在發展局局長稍後將發表《香港2030+》的最終報告，估算香港由2019至2048年的土地短缺約為3,000公頃。林鄭月娥有信心透過成功推動各項新發展區及填海項目，以及推展北部都會區，找到所欠缺的土地。

在未來10年後的土地供應上，政府積極推進交椅洲人工島填海工程和新界北多個發展區的相關研究。目標是在明年上半年爭取立法會撥款，啟動涉及約220公頃的龍鼓灘填海和約220公頃的屯門西地區規劃。此外，透過多項搬遷政府設施往岩洞的項目，預計由2027年起將陸續騰出超過40公頃土地作房屋和其他有利民生用途。

視乎項目的研究結果及假設住用地積比率為4至6.5，持續推進的大型項目及策劃中的項目可望於中、長期提供約400,000至500,000個公、私營房屋單位。加上在《北部都會區發展策略》可供興建165,000至186,000個房屋單位的新開拓土地，2031-32年後的下一個十至十五年的供應可高達565,000至686,000個。

在「綠化地帶」上，目前陸續進行改劃的210幅土地中，約3成涉及「綠化地帶」，但只佔香港約16,000公頃「綠化地帶」的2%。規劃署將有系統地進行新一輪「綠化地帶」檢討，集中檢視坡道較高和距離已建設地區較遠的用地，預計明年中完成篩選並隨即展開技術研究。

林鄭月娥指在《施政報告》諮詢會上，收到不少意見表示應修訂《新界條例》放寬出售祖堂地限制，並提供合理機制處理司理出缺問題。雖然暫時沒有新界祖堂地的正式數字，但新界有不少祖堂地可供發展。林鄭月娥同意可考慮修訂《新界條例》，民政事務局局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議

另外，延伸補地價標準化至新界土地，發展局會把「標準金額」補價模式擴展至新發展區「加強版傳統新巿鎮發展模式」下的原址換地申請。發展局和地政總署會制訂計劃詳情，目標是明年首季推出。

而現有的兩項活化工廈措施，包括放寬舊工廈重建地積比率及免收整幢改裝的地契豁免書費用，將會一併延長至2024年10月。

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記者：李榮忠