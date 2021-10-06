【酒店自助餐】韓國農水產食品流通公社推「特色滋味韓風 Kimchi 自助餐」　必食推辣醬 Kimchi 炒豬腩肉

aT 韓國農水產食品流通公社聯乘香港沙田凱悅酒店，於10 月 8 日至 12 月 8 日期間推出「韓宅‧渡假 Stay-K-tion」活動，除有市集、工作坊等活動外，重點推介於午餐及晚餐時段供應的「特色滋味韓風 Kimchi自助餐」，令一眾不能飛抵韓國的香港人一解旅遊癮。

香港沙田凱悅酒店於10月8日至12月8日期間推出「韓宅‧渡假 Stay-K-tion」活動，以韓國文化為主題，包括韓國美食及於特定日子舉行的市集、韓國流行舞蹈及傳統韓國米酒工作坊等。另外於午餐及晚餐時段供應的「特色滋味韓風 Kimchi自助餐」。

是次韓國主題自助餐中所使用的 Kimchi 更是特別與 aT 韓國農水產食品流通公社合作，包括多款韓國惹味的 Kimchi 前菜和以 Kimchi 為主要食材的滋味特色韓式料理，以宣揚韓國美食特產及飲食文化，Kimchi 控不容錯過！

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沙田凱悅酒店咖啡廳Cafe 設計的韓式自助餐裡的Kimchi料理是主廚精心選用韓國優質Kimchi食材製作而成，當中包括韓國辣醬Kimchi炒豬腩肉、韓國Kimchi香焗鯖魚及四款Kimchi前菜，有白菜Kimchi、青瓜Kimchi、蘿蔔Kimchi,及魷魚乾Kimchi，令人胃口大開。



「特色滋味韓風 Kimchi 自助餐」食客只要將照片上載至個人 IG 帳戶 (設定為公開)及標註#kimchihk，直接發送訊息至@atcenterhktw 帳戶，可獲贈超市禮劵乙張 (價值港幣$100)名額100 個，截止日期至 12 月 8 日。

韓國 Kimchi 小知識

Kimchi 被譽為韓國超級食品，蘊含豐富的益生菌，多數的 Kimchi 含有洋蔥、大蒜、薑、辣椒等有益食材。

必食推介

辣醬 Kimchi 炒豬腩肉，韓國產的 Kimchi 結合軟嫩的豬腩片，甜鹹香辣，有著多層次的風味，放一片夾著 Kimchi 的豬腩片進口，肉汁四溢，令人吃不停口。

Kimchi 香焗鯖魚，韓國產的 Kimchi 與鯖魚的配搭是韓國地道家庭料理中常見的食材，兩種食材皆富含營養價值，以香焗方式烹調，更能鎖住原汁及營養。緊實嫩彈的魚肉，吸收了 Kimchi 酸香鮮甜的湯汁，魚味更提鮮，份外滋味。



白菜 Kimchi，以秘方醃醬醃製而成的切塊白菜 Kimchi，是韓國Kimchi 代表作之一。

青瓜 Kimchi ，拌有韮菜和紅蘿蔔絲的醃醬，少辣清

爽帶甜味，口感爽脆。

蘿蔔 Kimchi，擁有微辣脆甜的口感，好吃開胃，令人

讚不絕口。

魷魚乾 Kimchi，將甘甜滋味的魷魚乾入饌 Kimchi 之中，魷魚乾的嚼勁與 Kimchi 的爽脆口感相映成趣，更富層次感。

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特色滋味韓風 Kimchi 自助餐

期間限定：2021 年 10 月 8 日至 2021 年 12 月 8 日

供應地點：沙田凱悅酒店咖啡廳 Café

訂購方法：於香港沙田凱悅酒店咖啡廳官網預訂或致電 3723 7952 預訂此自助餐，或於酒店官網訂購自助餐

供應時段及價錢：

自助午餐

星期一至五 中午12時至下午2時30分

成人$370/ 小童$185



週末及公眾假期

中午 12 時 至 下午 2 時 30 分

成人$430/ 小童$215

下午 3 時 15 分 至 下午 5 時

成人$370/ 小童$185

自助晚餐

晚上 6 時 至 晚上 9 時 45 分

星期一至四：成人$580/ 小童$290

星期五至日及公眾假期：成人$640/ 小童$320

另設加一服務費

責任編輯：陳珈希