  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

苟芸慧展廚技親製甜品　苟姑娘見到小朋友母性大發　

娛樂 12:45 2021/10/06

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

苟芸慧跟3位小朋友騷廚技。

向來喜歡小朋友的苟芸慧（苟姑娘），不時上載與姪仔姪女的生活合照，展現「母愛」的一面，日前苟姑娘接受加碼挑戰，跟三位年齡介乎3、4歲的小朋友：芯語、Charlotte同浩鋒，進行「苟Cook 13 Round」合作炮製甜品。

眾所周知，苟姑娘是整甜品高手，不過要帶領着三位小朋友一起製作，就算高手都要失手，難怪在接受挑戰前，苟姑娘已表示：「對自己非常有信心……一定會Fail」

面對着三粒豆釘，苟姑娘母性大發，過程中三位小朋友需要跟苟姑娘打蛋、調配食材份量、將材料攪勻等，烹調程序看似簡單，但三位小朋友充份表現「失控」一面，除了未有跟指示亂落糖份量之外，又不時「逃跑」。

為了滿足滿滿的求知慾，小朋友們亦不時發問問題：「咩叫Custard？」「咩叫measure？」，問到苟姑娘口啞啞，雖然苟姑娘十分狼狽，但亦展現出無比的耐性，最後苟姑娘要出動糖果及士多啤梨乾，才能稍稍將混亂場面平伏。

跟小孩做甜品的初次體驗宣告失敗，雖然苟姑娘被弄到一頭煙，但仍無損她對小朋友的愛戴，她說：「我覺得係幾有趣嘅經驗，大家見到我個狼狽樣，不過係幾開心，同三個小朋友玩嘅過程，發覺每個小朋友都有不同個性，所以都係一個未生小朋友之前嘅Warm Up。」

苟姑姐續說，覺得今次挑戰對她來說未有太大難度，對小朋友的愛亦不會變：「冇改變自己鍾意小朋友嘅想法，鍾意就係鍾意，好簡單，我鍾意小朋友係因為佢哋好天真。」

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】
10:18 2021/07/02
【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】
【苟芸慧婚變】疑生B問題導致苟芸慧夫婦婚變　苟姑娘搬離愛巢：該斷的斷了
09:34 2021/06/16
【苟芸慧婚變】疑生B問題導致苟芸慧夫婦婚變　苟姑娘搬離愛巢：該斷的斷了
明星減肥︱苟芸慧高峰期曾達170磅　靠2招減肥大晒靚相賀年
15:48 2021/02/20
明星減肥︱苟芸慧高峰期曾達170磅　靠2招減肥大晒靚相賀年

你可能感興趣

【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】
10:18 2021/07/02
【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】
【苟芸慧婚變】疑生B問題導致苟芸慧夫婦婚變　苟姑娘搬離愛巢：該斷的斷了
09:34 2021/06/16
【苟芸慧婚變】疑生B問題導致苟芸慧夫婦婚變　苟姑娘搬離愛巢：該斷的斷了
明星減肥︱苟芸慧高峰期曾達170磅　靠2招減肥大晒靚相賀年
15:48 2021/02/20
明星減肥︱苟芸慧高峰期曾達170磅　靠2招減肥大晒靚相賀年
苟芸慧 演員 甜品

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【勵志人生】會考幾乎科科H自言輸在起跑線　吳君如回母校分享鼓勵學生尋覓志向
17:39 2021/10/05
【勵志人生】會考幾乎科科H自言輸在起跑線　吳君如回母校分享鼓勵學生尋覓志向