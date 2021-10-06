苟芸慧展廚技親製甜品　苟姑娘見到小朋友母性大發　

▲ 苟芸慧跟3位小朋友騷廚技。

向來喜歡小朋友的苟芸慧（苟姑娘），不時上載與姪仔姪女的生活合照，展現「母愛」的一面，日前苟姑娘接受加碼挑戰，跟三位年齡介乎3、4歲的小朋友：芯語、Charlotte同浩鋒，進行「苟Cook 13 Round」合作炮製甜品。

眾所周知，苟姑娘是整甜品高手，不過要帶領着三位小朋友一起製作，就算高手都要失手，難怪在接受挑戰前，苟姑娘已表示：「對自己非常有信心……一定會Fail」

面對着三粒豆釘，苟姑娘母性大發，過程中三位小朋友需要跟苟姑娘打蛋、調配食材份量、將材料攪勻等，烹調程序看似簡單，但三位小朋友充份表現「失控」一面，除了未有跟指示亂落糖份量之外，又不時「逃跑」。

為了滿足滿滿的求知慾，小朋友們亦不時發問問題：「咩叫Custard？」「咩叫measure？」，問到苟姑娘口啞啞，雖然苟姑娘十分狼狽，但亦展現出無比的耐性，最後苟姑娘要出動糖果及士多啤梨乾，才能稍稍將混亂場面平伏。

跟小孩做甜品的初次體驗宣告失敗，雖然苟姑娘被弄到一頭煙，但仍無損她對小朋友的愛戴，她說：「我覺得係幾有趣嘅經驗，大家見到我個狼狽樣，不過係幾開心，同三個小朋友玩嘅過程，發覺每個小朋友都有不同個性，所以都係一個未生小朋友之前嘅Warm Up。」

苟姑姐續說，覺得今次挑戰對她來說未有太大難度，對小朋友的愛亦不會變：「冇改變自己鍾意小朋友嘅想法，鍾意就係鍾意，好簡單，我鍾意小朋友係因為佢哋好天真。」

同場加映：Anson Lo訪問