【移民英國】林子博全靠喬寶寶幫忙搭路　移居英國有工返：個人都定咗好多

前TVB娛樂新聞主播林子博的太太董燕君（Shirley）去年10月因癌症離世，在今年8月，林子博帶16歲長女詠渝及12歲幼子卓楠移居英國。展開新生活的同時，子博亦開設Youtube頻道分享生活日常。

不過他早前拍片指，由於當地租屋住不容易，一家三口抵英1個月仍住曼城的酒店、子女亦未找到學校，由此惹來網民批評他事前未有作好準備。

之後子博再拍片認衰，自稱是反面教材。在日前，他上載第三段影片公佈自己的工作動向！

最新影片推介：Anson Lo專訪

子博移英後返新工

作為一家之主的子博移居英國1個月，不少網民都擔心他的生計問題。他日前在最新的片段就「開估」指自己有新工。

子博指，很多人奇怪為何他能這樣快找到新工作，又好奇他是否再做幕前：「一半一半啦，我喺一間地產公司做Marketing，點樣去做宣傳同埋教佢哋拍片。我當然會上鏡，佢哋會做直播，我就做主持形式，幫觀眾問問題，亦諗啲問題去問兩位專家（即老闆）。」他認為工作內容是他擅長的範疇，感到開心。

子博指自己在香港時一直與該公司洽談，半年前已討論有否機會合作：「本來冇諗過咁快開工，但係喺度又悶悶哋冇咩做，又未有地方住，不如開咗工先。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

經喬寶寶搭路

子博也有拍攝自己第一日在地產公司上班的情況，他問到兩位老闆何解會聘請自己，老闆表示喜歡子博的創新、好玩。

子博就話自己以前看過他們的直播於是「膽粗粗」經喬寶寶搭路幫忙，以Zoom與老闆聊天：「心諗visa都未出人未到已有份工幾開心，個人都定咗好多。」。

網民留言鼓勵子博，「祝你工作順利同好好照顧對子女！要加油」、「你做事應該要有耐性，這也很需要用耐性教導你的孩子」、「萬事起頭難，但我相信衹要齊心一定會愈來愈好」。

最新影片推介：喇沙書院舊生組教練團 培育師弟做學界劍擊精英