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【偉大母愛】遇車禍保護幼女致燒傷毀容　斷指媽媽克服殘障湊大3子女

親子 10:38 2021/10/07

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日本一位媽媽在5年前遇車禍毀容，為了家人堅強地克服殘障，令人動容。

母愛偉大，日本一名3孩之母，早前不幸遭遇車禍，為了保護1歲幼女而導致全身6成皮膚燒傷，失去美麗容貌，手指亦須截肢。照顧家人成為她努力活下去的動力，她鍛鍊掌心及手腕力量，克服殘障打理家務及照顧子女，樂觀堅毅的精神令人動容。

車禍後毀容

日本名古屋電視台早前播出節目，訪問媽媽森亞美。現年33歲的她，與丈夫育有2子1女，一家五口居住在愛知縣。在2016年，森亞美駕私家車載1歲幼女外出，等待轉燈時，卻被時速高達100公里的車迎面撞擊，私家車旋即起火。母女當時被困車廂，森亞美高聲呼喊，要求救護人員先救出女兒，所幸女兒並沒受傷。

森亞美卻沒那麼幸運，大火導致其全身6成皮膚燒傷，面部毀容，手指亦需截肢。隨後她得知肇事司機只被判囚3年，悲傷地表示「我現在不能拍手及出拳，請把我的臉、身體、手及時間還給我！」。為了家人，森亞美重新振作，努力鍛鍊掌心及手腕力量，應付家務及照顧子女。

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樂觀克服殘障

她特意去工廠訂製菜刀，方便自己用僅餘的指節夾着刀柄切菜。然而意外發生後，森亞美一直未能親手為女兒綁頭髮，令她感遺憾。有社福機構得知她的故事後，設計不用手指也能使用的彈弓橡筋，助她完成心願。

現時森亞美的女兒已是小學生，十分乖巧孝順，令媽媽放心。森亞美希望通過節目分享自己的經歷，鼓勵人們走出困境。

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責任編輯︰王明芳

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