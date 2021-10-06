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【公屋VS私樓】無業妹靠同住公屋退休母養　港媽嘆供樓兼補貼娘家︰窮過住公屋

親子 13:30 2021/10/06

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有港媽指無業妹妹與已退休媽媽同住公屋，她要供樓，還要補貼娘家壓力很大。

不少人婚後既要照顧自己家庭，也要兼顧雙方父母的家庭。一名港媽日前於網上討論區指，無業妹妹與已退休媽媽同住公屋，妹妹一直靠母親及姊姊供養。港媽要供樓，還要補貼娘家壓力很大，大呻「住私樓仲窮過住公屋」。

該名港媽昨日（5日）於網上討論區「親子王國」，以「大家同唔同意住私樓仲窮過住公屋？」為題發文，表示她與姊姊婚後住私樓，媽媽與妹妹則申請住公屋。媽媽數年前退休後已沒收入，而妹妹經常沒工作也沒收入，以致「成日搞到我哋兩姊妹要接濟」。

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住私樓供養娘家沒錢剩

樓主的女兒就讀大學，自己家庭要供樓、交管理費、差餉等，坦言「七除八扣都冇乜錢淨」。之後她又收到妹妹苛索︰

收到WhatsApp阿妹問要俾7萬，冇問家姐，因為佢已經好唔鍾意個妹咁唔返工，真係好有壓力。

她回覆網民時補充，自己並非公屋長大，以前一家租住私樓，她與姊姊結婚後，母親與妹妹才入住公屋。至於30多歲的妹妹單身，已十多年沒工作，最近才做兼職，沒收入卻歸咎於媽媽，「阿妹只識責怪呀媽冇本事仲生佢出嚟」。她表示︰

極羨慕妹妹可以唔使點做嘢，無咩壓力，我嫁人仲要面對男家，成4X歲，奶奶仲命令我要再生多兩個。

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網民︰叫阿妹承擔返自己責任

網民批評港媽的妹妹不事生產，認為她作為女兒供養媽媽合理，但不必補貼成年的妹妹。有網民留言「叫阿妹承擔返自己責任，搵工養家同埋父母」、「養父母就3個都要分擔，無嘢做嗰個自己解決生計」、「啃老族係病態」。此外，對於樓主指「住私樓仲窮過住公屋」，網民意見兩極，點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳

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