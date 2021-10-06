【疫下困境】機師丈夫購$1800萬村屋後被裁　打3份工難養家恐被收樓面臨崩潰

▲ 機師丈夫購$1800萬村屋後被裁，現時日打3份工仍然難養家供樓。

疫情下經濟大受影響，航空業首當其衝，至今仍未見大起色！日前有網民分享其友人一家的苦況，任職飛機師的丈夫被裁員，失去房屋津貼，而多年前購入$1800萬3層村屋，供樓成問題，亦放不到租或賣出，現時丈夫馬死落地行打3份工仍難以養家，憂心無力供樓被收樓，一家陷入困境。

機師失業難養家供樓

一名女網民於9月29日（上周三）在網上討論區「親子王國」，以「失業俾唔到樓按」為題發帖，分享女友人一家的狀況，她想代為了解如果失業無錢支付樓按，銀行一般會何時啟動收樓機制等資料。原因是她一名好姊妹的丈夫之前任職航空業機師，已失業一段時間，之後找到工作，可是仍不夠養家及供樓。

佢老公依家一份正職搵到大概萬尾。另外兩份兼職，一份係幫人夜晚搬下貨，唔做得夜因為第二朝要返正職，另一份兼職係freelance幫人網上執圖，佢唔係專業，所以又收得唔算多，都係啲朋友關照俾啲job佢咁。

老婆照顧SEN孩子不可工作

老公現時月入大約2萬元，「搵到萬尾到兩萬三左右」，扣除養老開支和屋企使費所剩無幾。加上，夫婦育有一孩，沒有外傭，不能靠長老照顧孫兒，老婆主力照顧孩子，暫時不可工作。

之前儲錢都唔係話儲到好多，依家失業半年有多，開始要動用到儲備，就知道真係大難臨頭……老公就嚟情緒崩潰，佢都唔夠膽追問，只知道個煲就嚟爆。

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$1800萬3層村屋難租出

供樓方面是一大困擾。友人丈夫在約5年前購入$1800萬3層村屋，位置偏遠，屬於大西北新款貴價村屋。樓主表示友人丈夫之前的工作房屋津貼多，當時他未有預計會失業，而網民即指出據悉飛機師可多達5萬至7萬元房屋津貼。

他們有計劃租出村屋，一家另租細單位住，可是放租半年未有消息。主因是3層村屋難以出租，可是他們不打算拆出單層分租。他們所購的村屋屋苑只有8間屋，近期買賣成交都是零動靜，似乎不太吸引買家及租戶。

3層好難租出，食都成問題，無可能攞到幾十萬出嚟重新裝修分層、重新鋪過晒3層水電錶。租金已經開比市價低少少，但係太低又怕人租嚟做犯法嘢。賣盤租盤都有人嚟睇過下，不過無下文。

家家有本難念的經，另一問題是夫婦育有將近2歲的SEN孩子，小朋友神經很易觸動到發很大脾氣，媽媽憂慮如每日返工，很擔心孩子會出事。「我朋友都想做嘢，奈何BB性格情緒有問題。試過俾人照顧出事。」

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網民鼓勵日子總會過

友人一家在困局，網民紛紛留言給予意見，例如建議聘請外傭、嘗試找長老幫手， 「馬死落地行，日子會過，再唔係賣樓，可頂多一陣」，更多意見如下︰

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責任編輯︰王明芳