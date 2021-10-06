【劍擊花美男】崔浩然晒11年前與吳諾弘合照　退役2年復出公開賽奪冠劍指明年亞運

▲ 劍擊「花美男」崔浩然晒11年前與吳諾弘合照。

在劍擊界名氣甚高的「花美男」崔浩然於兩年前告別運動員生涯，今年4月決定重返港隊再出發，眼見隊友出戰東京奧運取得歷史佳績，也激勵了自己要努力追趕水平。日前他參加復出後第二個本地賽事，即連挫東奧代表奪得冠軍，心情極佳的他更開心share一張11年前與吳諾弘的青澀照片。

照片中的吳諾弘年僅約10歲，仍是觀眾心目中的童星，身高亦只到崔浩然的肩膀；11年後，兩人已是並肩作戰的隊友。不過，身旁的崔浩然更獲網民注目，大讚他多年來都好靚仔，不愧為劍擊「花美男」。

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現年28歲的崔浩然有香港、韓國及菲律賓三地血統，爸爸是香港劍擊隊領隊，故他從小便接受劍擊訓練及比賽，與張家朗、王嘉爾等份屬好友。小學時期，崔浩然與吳諾弘同出身啟基學校，並加入劍擊興趣班而開始劍擊生涯；中學時期他升讀林大輝中學，劍擊隊校友包括張家朗、楊子加。

▲ 崔浩然獲MIRROR成員Jeremy（左）和Stanley（右）邀請拍攝劍擊影片。（IG圖片）

崔浩然曾奪亞運兩銀

2012年，崔浩然以港隊代表最年輕成員姿態出戰倫敦奧運，2013年在東亞運奪得個人賽銅牌及團體賽金牌，2018年亞運更連奪男子花劍個人及團體兩面銀牌，可是同年底他毅然選擇退役，希望「編寫人生新一頁」。

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崔浩然退役後轉到社企工作，亦嘗試做KOL，更憑「花美男」的韓風外貌，獲得不少時尚品牌邀請拍攝硬照廣告。不過兩年後，崔浩然覺得還是最愛劍擊：「好掛念做運動員這份滿足感」。今年4月他決定全面復出，重返港隊接受全職訓練，目標出戰2024年巴黎奧運。

▲ 隊友出發東京奧運前，崔浩然為隊友打氣。（IG圖片）

他曾接受訪問表示半年前重返體院後，發覺隊友們都進步了許多，自己放低劍擊超過兩年，與隊友在體能和水平上有差距。當他看到隊友在奧運及全運取得好成績，好友張家朗更奪得奧運金牌，激勵了自己要努力追趕，原來奧運金牌不是「得個講字，身邊竟有人拿到」，令他知道努力向目標進發就有機會。

他回望以前常認為太多比賽，感到好大壓力，以致表現一直卡在樽頸位。今次回歸他會以全新心態對待劍擊，尤其要學懂享受其中。

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為爭取明年杭州亞運會的入場券，一眾港隊劍手均頻頻出戰本地賽事。日前舉行的「康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽」吸引了東奧代表蔡俊彥、張小倫、吳諾弘及全運會團體賽銅牌得主楊子加參加，東奧金牌得主張家朗則因膝傷避戰。

今次比賽亦是崔浩然復出半年來第二個本地賽，結果崔浩然於8強、4強連挫楊子加及蔡俊彥，決賽再以15：5擊敗張小倫奪得復出後第一個冠軍，為他打下了強心針。

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責任編輯︰王明芳