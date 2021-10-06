【施政報告2021】研修改法例免醫生轉介接受物理治療等服務　探討為專職醫療人員引入法定註冊制度

▲ 行政長官林鄭月娥今日公布任期內最後一份施政報告。（曾耀輝攝）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，指會考慮加強衞生署在制訂和實施公共衞生策略、監管和促進醫療科技及藥物研發等方面的核心功能。另為確保醫療人員的專業水準，食衞局會探討為尚未有法定註冊制度的專職醫療人員引入法定註冊制度，包括臨床心理學家、言語治療師、營養師等。

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林鄭指，政府一直採取多管齊下的措施增加醫療人手，包括持續增加大學教育資助委員會資助院校及自資院校的本地醫療培訓學額，以及引入非本地培訓醫療人員，以支援各項醫療服務發展。

在醫療人手方面，她表示本港的醫療系統面對不少挑戰，包括人口老化、與生活模式相關的疾病與日俱增，以及公眾對醫療服務的期望不斷提高等。要應對種種挑戰，充足的醫護人手不可或缺。除了增加本地醫護人員的培訓學額外，立法會已完成審議相關的修訂條例草案，讓合資格的非本地培訓醫生在香港執業，從而增加本港整體的醫生人手。

另一方面，食衞局會與各個醫療專業的法定管理局及委員會跟進2017年發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》的多項建議，包括修改法例容許免醫生轉介而讓市民選擇直接接受醫療專業服務（如物理治療、職業治療），避免延誤治療。

為確保醫療人員的專業水準，當局會向條例下的輔助醫療專業人員，以及護士、牙科醫生，以立法方式推展強制性持續專業進修及╱或持續專業發展。食衞局亦會因應現正推行而屬自願性質的「認可醫療專業註冊先導計劃」的經驗，探討為尚未有法定註冊制度的專職醫療人員，如臨床心理學家、言語治療師、營養師等，引入法定註冊制度，保障市民大眾的利益。

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記者：郭詩詩