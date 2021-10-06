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【施政報告2021】政府推體育發展更專業化、產業化　增撥資源支援退役運動員轉型

社會 13:08 2021/10/06

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政府推體育發展更專業化、產業化，增撥資源支援退役運動員轉型。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，東鐵也會加設白石角站，直通科學園。TOPick會緊貼《施政報告》，不斷更新重點政策及措施。

一文看清《施政報告2021》重點政策及措施。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥表示，香港運動員的表現令全港市民引以為傲，在東京奧運會取得香港有史以來最好的成績，在殘疾人奧運會的賽事中亦是全力以赴，成績有目共睹，令人鼓舞。為進一步支持精英體育發展，早前已公布會加快興建體院的新設施大樓，在立法會的撥款配合下，可爭取在2024年中完成工程。政府亦會與「香港賽馬會慈善信託基金」共同斥資設立3億元的特別資助計劃，透過運動科學及運動醫學研究提升運動員在國際賽事中的競爭力。

另外，政府會繼續為退役運動員，包括殘疾運動員提供支援。在2018年推出的「退役運動員轉型計劃」，在本年度就有超過70名退役運動員參加，並受聘於合資格學校和體育機構，以協助推廣體育和發掘具潛質運動員。政府將增撥資源擴展計劃，目標是在五年內將參與計劃的退役運動員人數增加一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。

林鄭月娥指，政府會研究進一步推展本港體育事業，在精英化、盛事化和普及化以外，向更專業化和產業化的方向發展。林鄭月娥認為，隨着啟德體育園在2023年落成，以及大灣區的發展機遇，將可締造更多體育相關的多元發展，為青年人以至為退役運動員提供就業和發展機會。民政事務局局長亦會主持工作小組，與商界和體育界共同探討如何進一步支持香港體育產業發展。

在承辦2025年第十五屆全國運動會上，林鄭月娥感謝中央政府的信任和支持，強調會全力以赴籌備一屆「簡約、安全、精彩」的全國運動會，繼續與中央有關部委、廣東省及澳門特區政府緊密合作。

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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