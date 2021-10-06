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【酒店衛生】北京環球影城五星級酒店被揭不換枕套　環球影城：已立即啟動內部調查

食用安全 13:47 2021/10/06

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北京環球影城五星級酒店掀衛生爭議。

北京環球影城日前正式開業，不過園區兩間五星級酒店就掀起衛生爭議。有網紅實測兩間酒店的衛生狀況，發現每晚房費達2800多元人民幣的酒店，存在枕頭套不換、浴巾不換、馬桶也未抹乾淨等衛生問題。

Bilibili網紅「濾鏡粉碎機」發布影片，指自己在9月底非周末時間入住了環球影城大酒店¥2852元一晚的功夫熊貓主題房。

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入住當日，他在酒店的床上用品如枕套、床單、馬桶、杯、浴衣等，都蓋上了可輕鬆被水清洗的隱形熒光標記。翌日，他退房並換人入住同一間房，再次檢查。

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結果發現，房間的3個枕頭套、6個水杯都有完整的熒光標記，即酒店完全沒有換過。另外3件浴袍、3條浴巾、3條毛巾都只換了1條。至於馬桶，就只擦拭了馬桶圈，沒有清潔馬桶蓋內側。

其中1個水杯殘留了「上一位客人」喝中藥時留下的藥跡。

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至於另一間諾金酒店，床上用品全部更換，毛巾、浴巾、地巾也全部更換。不過馬桶清潔不徹底，2個漱口杯、6個水杯都沒有更換。其中更有1個水杯殘留了上一位客人喝中藥時留下的藥跡，令拍攝團隊驚訝。

《南方都市報》就事件分別致電相關酒店及環球度假區客戶聯絡中心，僅獲回覆「兩家酒店都是五星級豪華型酒店的標準，（退房後）都會經過消毒處理，才會開放給（下一單）客人」。

事件曝光後引起網民熱議。就此，北京環球影城於10月5日回覆指，對影片中所反映的情況非常重視，「這與我們一貫的衛生標準不一致，我們已立即啟動內部調查，並將根據調查結果採取進一步措施。」

責任編輯：羅嘉欣

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