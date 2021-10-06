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【施政報告2021】優秀人才入境計劃年度配額倍增至4千個　擴闊香港人才清單涵蓋領域

社會 13:24 2021/10/06

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優秀人才入境計劃年度配額倍增至4千個。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告。她說，將「優秀人才入境計劃」的年度配額倍增至4,000個，另亦會擴闊香港人才清單，吸引更多人才來港工作。當局亦會研究為金融科技行業在資歷架構下建立專業資歷基準。

林鄭月娥表示，香港正面對人口急速老化及生育率持續下降的挑戰，人力資源供應面臨樽頸，以香港作為一個細小經濟體，難以單憑培育本地人才便能滿足經濟發展需求，因此需要更進取地吸納更多非本地人才。她指出，政府在去年宣布將「優秀人才入境計劃」的年度配額倍增至2,000個，以擴充香港人才庫，去年已有超過1,700名來自十多個國家和地區的優才獲發配額，當局決定進一步將「優才計劃」的年度配額倍增至4,000個。

《施政報告2021》重點政策一文看清，詳情即看：【下一頁】

另外，政府於2018年公布首份香港人才清單，當局剛完成檢討，決定新增「資產管理合規專才」及「環境、社會及管治相關財經專才」專業，並擴闊部分原有專業的領域，涵蓋「醫療及健康護理科學」、「微電子」、「集成電路設計」和「藝術科技」專才，以及優化法律及爭議解決專才的要求，以配合香港未來重點發展金融、創科、文化藝術和爭議解決服務的政策方向。財經事務及庫務局亦會與教育局和勞福局研究，為金融科技行業在資歷架構下建立專業資歷基準，讓僱主及從業員有更清晰及認可的專業發展階梯，並同時把更多金融相關課程納入「持續進修基金」可獲發還款項課程，吸引更多人才投身這行業。

除此之外，政府為吸引及留住各類頂尖的人才，將推出一系列措施，其中律政司將放寬解決國際商業糾紛的資歷要求、釐清業務交易律師相關證明文件要求等，吸引法律人才。創科方面，當局會繼續推行「傑出創科學人計劃」，教資會資助的研究院研究課程學生超收上限將由7成進一步放寬至10成，亦已邀請教資會評估資助研究院研究課程學額的供求情況，並考慮增加資助學額的可行性。

林鄭月娥又說，獲悉中央相關部委將積極考慮促進粵港兩地人才流動，特別是便利居港的外籍人士前往大灣區內地城市進行商務、科研、交流訪問等活動的有關安排，並為此同意於本年底與特區政府進行工作會商。

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記者：黃悅晴

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