【Staycation】文華東方酒店X Chantecaille推24小時住宿　野生動物保育展覽+微型森林工作坊

文華東方酒店與法國天然護膚品牌Chantecaille合作,於2021年10月1日至11月30日期間推出「Into the Wild野生動物保育展覽」,以珍貴照片展現不同瀕危動物。為慶祝展覽開幕,更推出「Chantecaille Into the Wild限時住宿計劃」,大家可專享奢華住宿、參與「微型森林工作坊」,以及獲贈Chantecaille專屬禮品等禮遇。

「Into the Wild野生動物保育展覽」

展覽將打造成印度野生叢林,讓賓客親歷印度稀有貓科動物皇家孟加拉虎和印度花豹的生活環境。屆時,大家可透過「Wild Beauty」AR手機應用程式,與瀕危野生動物拍照攝影互動。展覽會展出一系列珍貴獨特的野生動物照片以及Chantecaille的保育時間表,展現品牌一直與各慈善保育團體在此領域合作的里程與成就。

「Chantecaille Into the Wild住宿計劃」

大家可參與於東側大堂舉辦的「微型森林工作坊」,由專人教授以植物和不同動物模型製作玻璃盆景,並了解更多瀕危物種的保育資訊。

此外,預訂皇后像廣場景觀套房或以上房型的賓客更可免費獲贈以六種非洲瀕危動物為題的Chantecaille限量版非洲瀕危野生系列眼影套裝乙份(價值港幣 3,000元)。此閃爍光采的禮盒套裝更收錄由著名野生動物攝影師 Mark Drury 親筆簽名的獨家照片以供賓客珍藏。

「Chantecaille Into the Wild住宿計劃」詳情:

預訂日期: 由2021年10月4日至18日

適用入住日期:由2021年10月5日至11月30日

定價:每晚港幣2,150元起 (需另收加一服務費)

禮遇包括:

每間客房可免費獲贈Chantecaille 五月玫瑰花妍露(100毫升)及花妍柔澤乙份 (價值港幣 1,150元)

每間客房可免費獲贈價值港幣 100 元之購物現金券乙張,於2021年12月31日前於指定Chantecaille門店消費滿港幣 150 元即可使用

每間客房可免費獲贈換領卡乙張,以於指定Chantecaille門店換領價值港幣 675元的尊貴護膚套裝乙份,當中包括納米黃金能量緊緻眼部精華(3毫升)及黃金修護面膜(5毫升)

每間客房可免費獲贈療程禮券乙張,以八折優惠於Chantecaille 旗艦店體驗任何經典面部護理療程,以及免費專享價值港幣 1,200元的15分鐘快速眼部提升淋巴引流療程乙次

星期四至日入住之賓客可額外付費以參與於酒店東側大堂舉辦的「微型森林工作坊」,部份參加費用可於Chantecaille店舖兌換品牌產品

每日雙人早餐

雙人三道菜晚餐套餐,可選擇於客房或 Café Causette 享用

24小時彈性入住及退房,盡享 24 小時奢華住宿(星期一至四適用)

文華閣 客房或套房之賓客可專享文華閣專屬禮遇,當中包括自助早餐

預訂方法:【按此】或致電 +852 2522 0111 或電郵至mohkg-reservations@mohg.com

