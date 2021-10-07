【人獸對戰】美退伍軍人大戰兇猛鱷魚　穿拖鞋一個垃圾桶收伏巨鱷

遇到野生動物的前來探訪，相信大家都會害怕不已，但日前有一位美國的陸軍退伍軍人竟然勇敢對決鱷魚，最後更成功捕獲鱷魚將其放生，該影片流出後他一炮而紅，大家都稱讚他為英雄。

據《ABC7》報導，在9月28日來自美國賓州費城的博齊（Eugene Bozzi）指，當時孩子在的家外面玩耍，女兒突然跑到他身邊告訴他從灌木叢聽到嘶嘶聲。

他們在騎單車，他們在玩滑輪，他們正玩得很開心，然後聽到嘶嘶聲

於是博齊走到過去就看到一大條鱷魚，他先想著「牠有點大」，其後就立即展開行動。博齊當時只身穿拖鞋，然後推著垃圾桶跟正面交鋒。他先將垃圾桶的蓋子打開與放倒，再一步步逼退鱷魚。鱷魚一直往後退，更一度張開嘴巴威嚇，博齊於是加速向前，試圖強逼鱷魚進入垃圾桶，之後鱷魚往後退，更乾脆翻過垃圾桶的蓋子，頭被砸中的鱷魚受到驚嚇，於是博齊就這樣直接衝進往前推。

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博齊對準時機後，就一下子把鱷魚逼在垃圾桶中，之後他慢慢立起垃圾桶，儘管鱷魚受困在垃圾桶內不斷擺動，博齊用力壓緊蓋子預防巨鱷逃出。成功捕捉到鱷魚後，他就推著垃圾桶走到山坡下，去到池塘旁的樹叢附近後，便一腳踹倒垃圾桶快速離開，讓鱷魚能夠慢慢爬出來。等到鱷魚走了出來後，博齊就回去拉著垃圾桶趕快跑走。

博齊指其實拉著裝有鱷魚的垃圾桶走下山坡是他真正害怕的那一刻。他大笑說道：「我在想，如果我放牠出來，灌木叢裡面可能還有另外三隻鱷魚。」幸好，他很高興人與鱷魚都沒有受傷。不過他捕鱷奇招的影片就在網絡上爆紅，有過百萬的網友大讚他為英雄，來自全世界各地脫口秀節目的電話更讓他應接不暇。

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責任編輯：王明芳