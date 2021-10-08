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【皮膚保養】不解決飲食問題護膚品也無補於事　營養師黃凱詩：減吃一類食物令肌膚更緊緻

保健美顏 11:54 2021/10/08

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營養師黃凱詩指出，減少加工糖份的攝取，皮膚會更加緊緻幼滑。

周五，約了Bonnie吃晚飯。我早到了尖沙咀，致電她︰「我到了，你在哪裏？」她支吾以對︰「有……些事……處理中，待會兒見。」便掛了綫，古古惑惑的，應該又在購物。

良久，她拿着一大袋戰利品前來，從商舖紙袋的質素看來，裏面的產品一定不便宜，我問︰「第二輪的消費券，你第一天就用光了嗎？」

她笑說︰「剛剛清袋。」

飲水和進食蔬菜

我問︰「又是買護膚品嗎？」

她驚訝說道︰「你真聰明。」

我提醒她︰「我不否認某些護膚品有其特別功效，可是，若你不解決自己的飲食問題，就算花幾萬元塗產品，也幫不上。」

她為自己辯護︰「你說要多飲水，我已經努力改善，每天差不多有六大杯。蔬菜分量也多加了。」

營養師黃凱詩表示，加工糖份，會與皮膚所需要的蛋白質結合，而這些蛋白質，就是令皮膚緊緻的重要元素。（iStock圖片）

我稱讚她︰「好的開始，可是，還有一點可以做得更好的，就是你減少糖份的攝取，皮膚會更加緊緻幼滑啊！」

她瞪大眼睛︰「真的麼？怎麼你現在才告訴我。」

我說︰「你連吃自助餐也要選甜品自助餐，你怎可以不吃精製糖呢？」

她辯稱︰「為了我的肌膚，我願意戒甜。但，甜食跟皮膚有甚麼關係？」

甜食易令肌膚老化

我告訴她︰「加工糖份，會與皮膚所需要的蛋白質結合，而這些蛋白質，就是令皮膚緊緻的重要元素。至於天然在蔬果中的糖份，則是例外，而且蔬果中的抗氧化營養素，對皮膚也舉足輕重。」

她堅定地說︰「好！吃畢瑰麗酒店那個甜品下午茶後，我會盡力減糖！」

我盯著她，她用渴望的眼神望著我︰「那個自助餐很難吃到的，是我早在兩個月前預訂的。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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