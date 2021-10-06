【把關者們】黃智雯戲份不及女二網民感不值　Mandy多層次演技騷實力

▲ 黃智雯在《把關者們》屬演技。

由袁偉豪、黃智雯（Mandy）、王敏奕（Venus）等主演的TVB劇《把關者們》開播以來，外界焦點一直放在擔演第一女主角、飾演總貿易管制主任Madam Kwan的黃智雯，與演海關毒品調查課監督「溫芷祺」的王敏奕身上。

有指黃智雯戲份反而不及第二女主角王敏奕出位，令不少網民替黃智雯不值，有網民更直指TVB疑似再次借「女一」捧「女二」。

最新影片推介：Anson Lo專訪

在昨晚《把關者們》（10月5日），黃智雯終有發揮機會。

劇情講述Madam Kwan發現BB胎死腹中，經歷女人最痛—小產，未能走出陰霾，情緒壓抑。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

黃智雯演技大爆發

當她發現BB房被清空後，她情緒失控尖叫大鬧丈夫鋒Sir（袁偉豪飾），並一度爆發地說：「係我害死BB」、「係咪BB知道我唔鍾意佢，佢唔想我做佢媽咪」、「我真係好唔捨得個BB」、「你可唔可以叫佢返嚟」，盡顯痛失胎兒的悲痛，情緒層次逐級遞進，鏡頭虐心，令人動容。

此外，黃智雯與袁偉豪在昨晚亦有一幕街頭擁抱戲盡顯演技，痛失胎兒情緒失控後的她，聽到袁偉豪說了一句：「只要你OK，我就OK」後，即淚流如注，情感真摯自然。