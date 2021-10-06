  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【把關者們】黃智雯戲份不及女二網民感不值　Mandy多層次演技騷實力

娛樂 15:36 2021/10/06

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

黃智雯在《把關者們》屬演技。

由袁偉豪、黃智雯（Mandy）、王敏奕（Venus）等主演的TVB劇《把關者們》開播以來，外界焦點一直放在擔演第一女主角、飾演總貿易管制主任Madam Kwan的黃智雯，與演海關毒品調查課監督「溫芷祺」的王敏奕身上。

有指黃智雯戲份反而不及第二女主角王敏奕出位，令不少網民替黃智雯不值，有網民更直指TVB疑似再次借「女一」捧「女二」。

最新影片推介：Anson Lo專訪

在昨晚《把關者們》（10月5日），黃智雯終有發揮機會。

劇情講述Madam Kwan發現BB胎死腹中，經歷女人最痛—小產，未能走出陰霾，情緒壓抑。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

黃智雯演技大爆發

當她發現BB房被清空後，她情緒失控尖叫大鬧丈夫鋒Sir（袁偉豪飾），並一度爆發地說：「係我害死BB」、「係咪BB知道我唔鍾意佢，佢唔想我做佢媽咪」、「我真係好唔捨得個BB」、「你可唔可以叫佢返嚟」，盡顯痛失胎兒的悲痛，情緒層次逐級遞進，鏡頭虐心，令人動容。

此外，黃智雯與袁偉豪在昨晚亦有一幕街頭擁抱戲盡顯演技，痛失胎兒情緒失控後的她，聽到袁偉豪說了一句：「只要你OK，我就OK」後，即淚流如注，情感真摯自然。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【刑偵日記】小時候被孤立激發演技潛能　黃智雯：長大會發現是我人生的點滴【有片】
15:41 2021/07/05
【刑偵日記】小時候被孤立激發演技潛能　黃智雯：長大會發現是我人生的點滴【有片】
【超自然之戀】不怕做舞台劇初哥要從頭學起　完美情人黃智雯：做最真實的自己
17:20 2021/04/29
【超自然之戀】不怕做舞台劇初哥要從頭學起　完美情人黃智雯：做最真實的自己
【刑偵日記】王敏奕不理閒言閒語　Venus珍惜每次機會：不可當理所當然
18:08 2021/07/07
【刑偵日記】王敏奕不理閒言閒語　Venus珍惜每次機會：不可當理所當然

你可能感興趣

【刑偵日記】小時候被孤立激發演技潛能　黃智雯：長大會發現是我人生的點滴【有片】
15:41 2021/07/05
【刑偵日記】小時候被孤立激發演技潛能　黃智雯：長大會發現是我人生的點滴【有片】
【超自然之戀】不怕做舞台劇初哥要從頭學起　完美情人黃智雯：做最真實的自己
17:20 2021/04/29
【超自然之戀】不怕做舞台劇初哥要從頭學起　完美情人黃智雯：做最真實的自己
【刑偵日記】王敏奕不理閒言閒語　Venus珍惜每次機會：不可當理所當然
18:08 2021/07/07
【刑偵日記】王敏奕不理閒言閒語　Venus珍惜每次機會：不可當理所當然
黃智雯 袁偉豪 娛樂人物職業 演員 把關者們 電視劇 家庭關係 懷孕 TVB

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【勵志人生】會考幾乎科科H自言輸在起跑線　吳君如回母校分享鼓勵學生尋覓志向
17:39 2021/10/05
【勵志人生】會考幾乎科科H自言輸在起跑線　吳君如回母校分享鼓勵學生尋覓志向