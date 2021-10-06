【綠置居】啟鑽苑及租置公屋料月底揀樓　消息：房委會今年未必推售居屋

▲ 啟鑽苑最快本月底開始揀樓程序。

綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙、以及800伙租置公屋餘貨等項目，據了解本月底邀請合資格家庭分批揀樓，屆時房委會將推出宣傳網站，展示800間租置單位的照片及影片。不過居屋方面，料最快今年底才對外公布新一批居屋的銷售安排，相信要到明年初才接受申請。

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最新一期綠置居錄約7.2萬份申請，是綠置居推出以來新高；推售包括鑽石山啟鑽苑2,112伙、青衣青富苑及柴灣蝶翠苑523伙餘貨單位，以及市值低至一五折售的800伙租置公屋，合共約3,435伙單位，早前已完成攪珠。

政府消息人士稱，預計本月底開始邀請合資格家庭出席揀樓。因應租置公屋餘貨分布於全港39條屋邨，房署未能安排準買家參觀現樓，但已拍下800間單位的照片及影片，將於網上展示。

消息人士續稱，疫情打亂房委會近年的居屋銷售計劃，料最快今年底才能對外公布新一批居屋的銷售安排，相信要到明年初才有望接受申請，料推售規模跟去年相若，約有7,000伙左右。其中外界預期，快將取得入伙紙的東涌裕雅苑，較大機會以現樓形式推售。

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記者：吳卓峰