【施政報告2021】林鄭月娥任內最後一份《施政報告》 一文看清房屋、創科、醫療及旅遊重點
社會 14:27 2021/10/06
行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，一文看清各大重點。
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1. 完善「一國兩制」實踐
- 落實《基本法》第23條的本地立法工作，以維護國家安全
- 加強反恐準備和應對能力
- 加強學校、社會和公務員的《憲法》、《基本法》和《香港國安法》公眾教育
- 推展宣誓安排至更多公職人員
- 嚴格依照經完善的選舉制度，在公平、公開和誠實的情況下進行第7屆立法會選舉和第六屆行政長官選舉
2. 提升管治效能
- 檢討政策局架構，包括重組3個政策局包括分拆運房局，另增設副司長職位。詳情即看：【下一頁】
- 檢討現時公務員高層職位選拔及聘任機制
- 設立專員職位，專責提供政策指引及全面統籌
- 公布40項立法建議，助公眾早日討論
- 更有效發放政府訊息
3. 房屋及土地（詳情即看：【下一頁】）
- 為確保適時提供未來10年33萬個公營房屋，在切實可行範圍內盡量提前落成5年期（2027-28至2032-32年度）的項目
- 嚴謹審視城市規劃、環境影響評估及其他法定要求，進一步精簡發展流程
- 過渡性房屋單位供應量由1.5萬個增至2萬個；向合資格輪候公屋申請人提供有時限現金津貼，以及就「劏房」實施租務管制
- 推展《北部都會區發展策略》。詳情即看：【下一頁】
4. 經濟
- 改善上市機制、擴大離岸人民幣業務及發展綠色可持續金融業
- 建設「智慧港口」、發展高增值物流及海運業務，以加強大灣區內外連繫
- 通過「商業數據通」
- 吸引知名爭議解決機構在香港法律樞紐落戶
- 提供更多土地及基建設施推動科研，進行再工業化及支援大學科研，建立完整創科生態圈
- 推展「機場城市」發展及在航空業上加強與珠海合作
- 更新版權制度
- 發展世界級文化設施及建立多元文化環境
- 未來數年平均每年投資人1,000億元於基礎設施建設
5. 宜居城市
- 成立氣候變化與減中和辦公室，協調《香港氣候行動藍圖2050》所訂工作
- 引入新塑膠飲料容器生產者責任計劃及管制即棄塑膠餐具
- 加快油麻地及旺角市區更新工作；市建局在荃灣及深水埗展開地區規劃研究
- 研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》強拍門檻
- 興建體院新設施，另增撥資源支援退役運動員轉型。詳情即看：【下一頁】
6. 改善民生（詳情即看：【下一頁】）
- 合併普通及高額長者生活津貼，各合資格長者提供更多支援
- 繼續以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧
- 研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他在大灣區內地城市符合資格的安老
- 於黃大仙、荃灣多區設立地區康建中心；另於其餘11區設立「地區康健站」
- 探討容許中醫師指示病人接受診斷成像檢測及化驗檢查
- 建立強制舉報虐兒個案機制
- 將「到校學前康復服務」的名額由今年的9,000個進一步在2022/23學年增至10,000個
- 向立法會提交取消強制性公積金制度下的「對沖」安排
培育人才及青年發展：
- 繼續吸引人才到港。詳情即看：【下一頁】
- 「研究配對補助金計劃」延長兩年
- 加強國民教育及價值觀教育
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記者：曾卓鋒