【施政報告2021】重組架構林鄭月娥形容是做多一步　指下屆政府可拒絕建議

▲ （馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今早（6日）公布任期內最後一份施政報告，下午在政府總部舉行記者會。林鄭月娥稱施政報告展示新氣象新未來，一文看清施政報告重點。詳情即看【下一頁】

林鄭月娥表示，重組政府架構並沒有先後次序，整理完後會交給下一屆政府著手處理，由下一屆政府決定是否採用建議。林鄭月娥強調，不會因為她的任期即將結束就放任手腳不工作，她形容為負責任，但與爭取連任與否沒有關係。在架構重組上，林鄭月娥提出5個分向，在分拆運輸及房屋局上，因為考慮到運輸及房屋兩個議題上都有大量的工作；而拆分民政事務局是希望可以加強對地區及青年的支援，現時青年發展措施有些分散不是全在民政事務局，有些會在社會福利處青年中心等。

林鄭月娥指沒有假設下屆政府一定要接受重組建議，形容自己是做多一步，在自己任內為下一屆政鋪路，林鄭月娥又指如果下屆不同意可以拒絕建議，惟下屆政府同意與否都需要視乎市民的意見。

林鄭月娥表示23條立法是憲制的責任，林鄭月娥指在2003年後的政府碰到23條立法問題態度曖昧，她形容這樣處理其實是不對的。林鄭月娥指在經歷2019年的混亂後，現時政府是理直氣壯立法，惟內容眾多不是一項簡單的工作。林鄭月娥強調，一定會就23條立法作公眾諮詢，而因為需作公眾諮詢，所以在任期內難以於數個月內實行，交由下屆政府並非推卸責任。

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記者：李榮忠