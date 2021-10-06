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【施政報告2021】政府擬提升可再生能源使用率10倍　消息：市民電費難免增加

社會 14:01 2021/10/06

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政府擬提升可再生能源使用率10倍。（資料圖片）

去年《施政報告》中宣布，香港將力爭在2050年前達致碳中和，行政長官林鄭月娥今日（6日）發表最新一份施政報告，進一步列出三大環保政策方向，包括「淨零發電」、「綠色運輸」和「廢物管理」。

其中「淨零發電」方面，政府的中期目標是2035年或之前停用煤作日常發電，以及將可再生能源在燃料組合中所佔比率，由現時的約1%提升至7.5%至10%，其後逐步增至15%。

政府消息人士指，發展清潔能源無可避免會對電價有影響，電力公司可延長投資年期，以減緩對市民的影響。消息人士又指，希望電費的調整，會令市民有更大的意欲節約能源。

消息人士又指，未來本港可再生能源的發展方向大概為「風力發電」、「太陽能發電」和「轉廢為能」，除覓地建風力發電場、在新建樓宇建太陽能發電板外，政府亦正研究與大灣區其他城市合作，推動可再生能源發展。

另一項「淨零發電」策略是減少能源需求。現時香港九成的電力用於建築物，政府的目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少30%至40%，以及住宅樓宇用電量減少20%至30%；中期希望在2035年或之前，能達到以上目標的一半。

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記者：陳梓蔚

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