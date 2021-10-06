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【施政報告2021】明年下半年劃一長生津金額3,815元　約5萬名正領取普通津貼長者受惠

社會 14:30 2021/10/06

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(資料圖片)

政府今日(6日)公布新一份《施政報告》，就扶貧策略方面，提到繼續以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧，而明年下半年會合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限。

目前計劃下，普通長者生活津貼的單人資產上限36.5萬元、夫婦55.4萬元，津貼為2,845元。政府消息人士透露，合併後的合資格申請人，將一律領取高額津貼金額3,815元，而計劃原訂2021至22年預計經常性開支308億元，合併後將額外增加8億元開支，預計惠及約5萬名正領取普通津貼的長者，新申領的長者亦將領高額津貼。

另外，為便利長者在內地養老，當局正研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他在大灣區內地城市符合資格的安老院，以及放寬長生津和高齡津貼須連續居港1年的申請規定。

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記者：蘇文軒

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