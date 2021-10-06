【施政報告2021】政府未來20至25年可供應最少100萬公私營單位　林鄭：可徹底解決房屋問題【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥出席施政報告記者會。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，另研究東鐵加設白石角或科學園站。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥將於下午3時30分出席記者會，TOPick會緊貼記者會，不斷更新。

【16：12】

林鄭月娥提到，政府主導的土地供應在未來20至25年，將提供近100萬個單位，可解決「上車難」問題。

她指出，在2046/47年，正在推進的項目，包括人工島填海及北部計劃的發展項目，將有40至50萬公私營單位，加上今日公布北部都會區另外開闢的土地而可建單位為16.5萬個至18.6萬個單位，總數為99.5萬個單位，最多可有111.6萬個單位，加上私人發展商的單位，料最少多100萬個單位。

她提到，現時香港單位數量為294萬3000個，故增加幅度很大，故很有信心能夠推動所有政策的話，香港房屋問題可以徹底解決。

【15：55】

林鄭月娥提到，香港要成為國際創科中心，成為大灣區的創科中心。她指，政府過去4年投放1,300億元，「完全沒有白費」，令香港創科事業生機勃勃，更指可試問從事創科的人，稱對方會表示現時為香港創科的黃金時代。她指，中央非常支持香港創科發展，故要建立更完整的創科生態的話便需要基建，故今次開拓大規模基建。她提到， 馬料水將重啟填海規劃以擴建科學圈。

此外，林鄭月娥提到，創新科技不能只停留在研究，亦需要有應用及商業化，故提出「再工業化」，做大科技應用。她指，過去很多人指香港工業已經息微，但近日與工業界人士會面後，加上對方有一份具分量的研究報告，故認為香港仍有很大潛力可以做到以創新科技推動的生產業務。

【15：45】

林鄭月娥表示，將聚焦三大項目，包括《北部都會區發展策略》、建設科技創新中心及增加土地及房屋供應。

她提到，香港目前有維港兩岸的都會區，包括港島北部及九龍半島發展，透過這個都會區成為國際金融中心。她表示，香港要增設另一個都會區，港府選址在北區，因這個區域未被開發，而這個都會區包括北區及元朗區，涉及300平方公里，佔香港所有土地3成。

她希望，未來香港在南部及北部均有成熟都會區，各有特色及善長，強調南北兩個都會區會互相揮映，並駕齊驅，促進未來發展。

她強調，經過完善選舉制度，回到一國兩制正軌，給予香港更大條件及機會融入國家制度，故不應受到行政界線限制發展，故可形容《北部都會區發展策略》為首次突破思維，跨越香港及深圳行政界線。

林鄭月娥提到，港深合作將令大灣區透過港深兩地發揮「雙引擎」作用。

【15：30】

施政報告記者會以「齊心同行 開創未來」為題，背景為天藍色。林鄭月娥手持施政報告供傳媒拍攝。

林鄭月娥開場發言時表示，今日發表任內最後一份施政報告，由於報告內容非常豐富，故先在記者會重點整合介紹數方面工作。

她提到，今年施政報告有多份文件，包括附篇、《北部都會區發展策略》文件、交給立法會的40項立法建議等。她預告，《香港2030+》最終報告將會兩日後由發展局局長公布；另一份文件為《香港氣候行動藍圖2050》。

施政報告2021重點政策一文看清：https://bit.ly/3a7Kywp

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩