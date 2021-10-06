【施政報告2021】林鄭指爭取盡快與內地舉行第二次對接會議　眼前頭等大事仍是穩控疫情

▲ 林鄭月娥指，港府會爭取盡快與內地舉行第二次對接會議。（陳靜儀攝）

行政長官林鄭月娥今日（6日）發表任內最後一份施政報告，提到眼前頭等大事仍然是令社會繼續盡最大努力穩控疫情，她表示，港府將爭取盡快與內地當局舉行第二次對接會議。

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林鄭月娥表示，政務司司長上月率領特區政府團隊與內地相關單位進行疫情防控工作對接會議，雙方詳細探討了逐步有序恢復通關所涉事宜，以及評估「通關」以後可能面對的風險，雙方會進一步研究細節，爭取盡快舉行第二次對接會議。她又說，要成功爭取通關，市民的支持至為重要，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針，為跨境出行創造有利條件。

她又回顧21個月的抗疫工作，指出港府堅守「外防輸入、內防反彈」策略，秉持科學態度，在市民全力配合下，成功戰勝先後四波疫情，而本港確診個案總數和死亡個案屬全球的低水平，以香港的城市密度、人員和貨物的流動，能有如此成績，認為每名香港市民應記一功。她感謝每一位參與抗疫的公務員、醫護人員、院舍員工和不同行業人士，緊守工作崗位，令城市盡量在疫情中維持正常運作，亦代表特區對中央政府在抗疫工作中給予香港的關懷和支持，表示衷心感謝。

政務司司長李家超於林鄭月娥發表施政報告後表示，將全力支持行政長官施政，會積極爭取與內地有序通關，以及統籌明年回歸25周年的慶祝活動。李家超又形容，北部都會區發展願景具前瞻性及創新性，相信將與傳統維港都會區互相輝映，帶來無限機會。

▲ 李家超。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴