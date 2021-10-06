【施政報告2021】政府擬推行電動的士試驗計劃　消息：2023年起大嶼山西貢試行

▲ 政府擬推行電動的士試驗計劃。（資料圖片）

去年《施政報告》中宣布，香港將力爭在2050年前達致碳中和，行政長官林鄭月娥今日（6日）發表最新一份施政報告，進一步列出三大環保政策方向，包括「淨零發電」、「綠色運輸」和「廢物管理」。

在綠色運輸方面，今年《施政報告》提出與專營巴士公司合作試行氫能巴士、以及籌備推行電動的士試驗計劃，以資助的士業界測試電動的士的操作及營運模式。

政府消息人士指，政府認為全電動車和氫燃料電池驅動車輛各有優勢，惟認為全電動車較適合用於小型車；氫能較適合用於大型公共運輸交通工具，例如巴士和渡輪。

在電動的士試驗計劃方面，政府消息人士指，政府擬在2023年起，分階段於大嶼山及西貢試行電動的士，目前正與業界商討，相關資助會透過新能源運輸基金撥出。

氫能巴士的試驗計劃方面，政府消息人士指現階段未有詳細計劃，但預期氫的進口、運輸、成本、條例修訂均會是推動氫能巴士的挑戰。

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記者：陳梓蔚